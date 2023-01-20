AKP’li Bülent Turan: Seçim 9-10 Mart’ta ilan edilebilir

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasının en kuvvetli ihtimal olduğunu, 9-10 Mart gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı alabileceğini söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan. (YouTube)

Seçim için kulislerde en öne çıkan tarih 14 Mayıs’tı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önce ‘bahar’ mevsimine sonra da mayısa dikkat çekmesi seçimler için 14 Mayıs ihtimalini iyice kuvvetlenmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çarşamba, “Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha, aynı gün (14 Mayıs), altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere ‘Yeter’ diyecektir” diyerek 14 Mayıs tarihini neredeyse kesinleştirdi.

’18 Haziran’da da olabilir’

CNN Türk’teki programa katılan Bülent Turan, seçimin ilanına ilişkin şunları söyledi;

*Resmi açıklamaya kadar hep ‘olursa‘ diye bakarız. 14’ü (Mayıs) büyük ihtimallerden bir tanesi. Yoksa bizim için resmi takvim hala 18 Haziran’dır. Biz hala bir erken seçim iddiasında değil, aksine olağan seçim iddiasındayız. Biz 18 Haziran’ı önemsiyoruz. Koalisyondan, kargaşandan dolayı bir erken seçim iddiamız yok asla. Biz 18 Haziran’da yapmaya hazırız, yapılabilir de.

‘9-10 Mart’ta ilan edilebilir’

*(360 milletvekili gerektiği için Meclis çoğunluğuyla) seçime gitme imkanımız yok. İYİ Parti’nin ve CHP’nin bu yolu kapattığından dolayı yok.

*Eğer cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi 14’ünde -öncesinde veya sonrasında da olabilir- eğer bu kararı alacaksak o zaman da martın ilk haftası -14 Mayıs’a göre konuşuyorum- martın 9-10’unda bu karar alınır. Anayasa’nın öngördüğü şekliyle 48 saatte Resmi Gazete’de yayımlanır. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim olur.