DP liderinden Erdoğan’a ‘İsmet İnönü’lü seçim göndermesi

Demokrat Parti’nin (DP) iktidara geldiği yıla dikkat çekerek “Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha, aynı gün (14 Mayıs), Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere ‘Yeter’ diyecektir” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan ‘İsmet İnönü’ göndermeli yanıt geldi.

Tayyip Erdoğan, İsmet İnönü, Gültekin Uysal. (AA)

Türkiye’nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü, kurucu parti CHP’nin genel başkanlığını yapmış ve partinin birinci olağanüstü kurultayında ‘değişmez genel başkan’ ve ‘milli şef’ ünvanı almıştı.

Cumhuriyetin kurulduğu 1923’ten itibaren 27 yıl boyunca tek parti olarak iktidarda kalan CHP daha sonra 14 Mayıs 1950’deki seçimlerde iktidarı DP’ye kaybetmişti. 11 yıl sonra 1961 darbesiyle de DP’nin genel başkanı ve dönemin başbakanı Adnan Menderes idam edilmişti.

Bu idamı sık sık alanlarda anlatıp söylemleştiren Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında seçimlere ilişkin DP’nin iktidara geldiği 14 Mayıs’a dikkat çekerek sandıkların bu tarihte kurulabileceğinin en belirgin sinyalini verdi ve şunları dedi: “Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha, aynı gün (14 Mayıs), Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere ‘Yeter‘ diyecektir.”

Uysal’dan ‘İnönü’lü yanıt

Erdoğan’ın 14 Mayıs vurgusuna DP lideri Uysal’dan yanıt gecikmedi. Uysal, ‘milli şef’ olarak anılan İsmet İnönü’ye dikkat çekerek paylaştığı videoda şunları kaydetti: “Erdoğan, grup konuşmasında önümüzdeki seçimler için 14 Mayıs’ı işaret etmiş. Demokrat Parti olarak biz buradayız, aynı yerdeyiz; bekleriz. 14 Mayıs 2023 yeniden ‘yerli ve milli şef’e karşı ‘Yeter, söz milletindir’ diyeceğimiz bir gün olacaktır.”