AKP basını seçim takvimini YSK’dan önce açıkladı

AKP’ye yakın Hürriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla 14 Mayıs’ta yapılacağına kesin gözüyle bakılan seçimlere ilişkin takvim açıkladı.

Hürriyet, seçim takvimini duyurdu. (AA)

Seçim için kulislerde en öne çıkan tarih 14 Mayıs’tı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önce ‘bahar’ mevsimine sonra da mayısa dikkat çekmesi seçimler için 14 Mayıs ihtimalini iyice kuvvetlenmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün, “Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha, aynı gün (14 Mayıs), altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere ‘Yeter’ diyecektir” diyerek 14 Mayıs tarihini neredeyse kesinleştirdi.

Liderlerden açıklamalar gelse de önce Meclis’te seçim kararının alınması gerekiyor. AKP ve MHP’nin bunu sağlayacak kadar (360) vekili bulunmadığı için Erdoğan’ın bir kararnameyle Meclis’i feshedip ülkeyi seçime götürmesi bekleniyor.

AKP kulislerinden bu kararnamenin tarihini dahi aktaran Hürriyet gazetesi seçim takvimini de önceden açıkladı.

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre takvim şöyle;

*Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) beş yıl önceki uygulamasına benzer süreç işletmesi halinde cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 26 Mart olacak.

*Kamu görevlileri ve belediye başkanlarının 17 Mart’a kadar istifa etmeleri gerekiyor.

*Kamu görevlisi veya belediye başkanı olan cumhurbaşkanı adayı, aday listesinin kesinleştiği tarih itibariyle görevinden ayrılmış sayılacak.

10 Nisan gibi kesinleşir

*YSK’nın 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor. Sonraki beşinci günde başvuru süresi bitecek.

*Partilere, cumhurbaşkanı adaylarını YSK’ya bildirmeleri için 26 Mart Pazar akşamına kadar süre tanınacak.

*Seçmenden imza talep eden adaylar 5 Nisan’da YSK’ya başvuracak.

*10 Nisan gibi de kesin aday listesi yayımlanacak.