Sera Kadıgil yine hatırlattı: Seçim 14 Mayıs’ta olursa Erdoğan aday olamaz

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil, seçimin 14 Mayıs’ta düzenlenmesi durumunda Erdoğan’ın aday olamayacağını söyledi.

Sera Kadıgil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında, 18 Haziran 2023 seçimleri için “Mayısta bu işi bitirelim” demişti. Kadıgil’se “Olur bitirelim ama mayısta seçim olursa adayınız Erdoğan olamaz” diyerek Bahçeli’ye yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün AKP grup toplantısında seçimlerin 14 Mayıs’a çekilebileceğini işaret etti.

Kadıgil, bu durumda Erdoğan’ın aday olamayacağını yineledi, yeni seçim yasasının 2023 seçimlerinde kullanılamayacağını da ekledi.

6 Nisan 2022’de kabul edilen seçim yasasının uygulanabilmesi için de seçimlerin 6 Nisan’dan sonra düzenlenmesi gerekiyor. 14 Mayıs tarihinde sandıkların kurulabilmesi içinse seçim ilanının 6 Nisan’dan önce Resmi Gazete’den yayınlanması gerek.

Kadıgil, Twitter’dan şunları yazdı: “Bir Anayasal uyarı daha yapalım. 14 Mayıs olağan seçim takvimi içinde olduğundan daha önce iki kez seçilen Tayyip Erdoğan kendi kendine (!) alacağı bir seçim kararıyla 3. kez cumhurbaşkanı adayı olamaz. ‘Ama sistem değişti’ yanıtı hukuki bir yorum değil, siyasi bir kıvırmadır.”