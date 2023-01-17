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Yaramazlara biraz batar!

Sera Kadıgil’den Bahçeli’ye ‘kötü haber’: Adayınız Erdoğan olamayacak

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçimle ilgili “Mayısta bu işi bitirelim” sözlerine yanıt verdi: “Olur bitirelim ama mayısta seçim olursa adayınız Erdoğan olamaz.”

Fotoğraf: Türkiye İşçi Partisi

Bahçeli, bugünkü grup toplantısında ‘mevsim şartları’na göre seçim tarihinin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunarak ”Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim” dedi. Bahçeli adaylarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu daha önce defalarca söylemişti.


Bahçeli’nin sözlerini alıntılayan TİP Sözcüsü Sera Kadıgil şunları dedi: “Olur bitirelim. Ama mayıs ayı olağan seçim takvimi içerisinde olduğundan adayınız Tayyip Erdoğan olamaz. Biz Anayasa ve mevzuata uygun biçimde RTE aday olsun ve kaybetsin isteriz. Bunun da tek yolu Meclis’in erken seçim kararı alması, yani yeni seçim yasanıza ‘Hoşça kal’ demeniz.”

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