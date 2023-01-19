Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde engel yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18 Ocak’ta AKP grup toplantısında seçimlerin 14 Mayıs’a çekilebileceğini işaret etmişti.

Uzmanlara göre 14 Mayıs olağan seçim takvimine girdiği için Anayasa’ya göre daha önce iki kez cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın bir kez daha aday olması mümkün değil.

Uzmanlar, Erdoğan’ın aday olabilmesi için tek yolun, Meclis’in erken seçim kararı alması olduğunu söylüyor. Fakat seçimi öne çekme kararının Meclis’te alınması için en az 360 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor. ‘Cumhur ittifakı’nın Meclis’te 334 oyu bulunuyor. 134 sandalyeli CHP ile 37 sandalyeli İYİ Parti yönetimi, 6 Nisan’dan sonraki bir tarihe onay vermeyeceklerini bildirmişti. 56 sandalyeli HDP grubu da ‘cumhur ittifakı’yla hareket etmiyor.

Anayasa’ya rağmen aday olmaya kararlı olduğunu belirten Erdoğan’ın, 10 Mart’ta Meclis’i feshederek seçim kararı alması bekleniyor.

Yeni seçim yasası

Öte yandan, 6 Nisan 2022’de kabul edilen seçim yasasının uygulanabilmesi için de seçimlerin 6 Nisan’dan sonra düzenlenmesi gerekiyor. 14 Mayıs tarihinde sandıkların kurulabilmesi içinse seçim ilanının 6 Nisan’dan önce Resmi Gazete’den yayımlanması gerek.