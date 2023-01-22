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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Seçim tarihi için 10 Mart’ta yetkimi kullanacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs’ta düzenlenebilmesi için 10 Mart’ta yetkisini kullanacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18 Ocak’taki konuşmasında seçimlerin 14 Mayıs’a çekilebileceğini işaret etmişti.


Erdoğan’ın Bursa’da AKP’li gençlerle düzenlediği etkinliğin bant kaydı yayınlandı. Buna göre burada konuşan cumhurbaşkanı şunları dedi:

* Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık.

* (Seçim tarihi) Resmi olarak cumhurbaşkanının bir yetkisi var. 10 Mart’ta cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var.

Erdoğan’ın 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından seçim takvimine ilişkin tartışmalar başlamıştı. Tartışmaların bir bölümünde seçim sürecinin hedef tarihten 90 gün önce mi yoksa 60 gün önce mi başlayacağı konuşuluyor. Yürürlükteki iki kanun bu konuda farklı sürelere işaret ederken, hukukçular da farklı yorumlar yapıyor.

Erdoğan 20 Ocak’ta seçim kanunu tartışmalarıyla ilgili “Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün öncesinden bu işinin ilanını yapar” demişti.

6 Nisan 2022’de kabul edilen seçim yasasının uygulanabilmesi için de seçimlerin 6 Nisan’dan sonra düzenlenmesi gerekiyor. 14 Mayıs tarihinde sandıkların kurulabilmesi içinse seçim ilanının 6 Nisan’dan önce Resmi Gazete’den yayınlanması gerek.

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