Seçim kanunlarında kural çatışması: 90 gün mü 60 gün mü?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından seçim takvimine ilişkin tartışmalar başladı. Tartışmaların bir bölümünde seçim sürecinin hedef tarihten 90 gün önce mi yoksa 60 gün önce mi başlayacağı konuşuluyor. Yürürlükteki iki kanun bu konuda farklı sürelere işaret ederken, hukukçular da farklı yorumlar yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dünkü knuşmasında seçimlerin 14 Mayıs’a çekilebileceğini işaret etmişti.

Hürriyet gazetesinin AKP yetkililerinden aktardığına göreyse Erdoğan seçim tarihine ilişkin kararnameyi 10 Mart Cuma imzalayacak.

Buna göre Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle süre 60 gün sonraki ilk pazar günü şeklinde işleyecek ve seçim tarihi 14 Mayıs olacak. AKP’nin bu hesabı cumhurbaşkanı seçim kanununa göre yaptığı biliniyor.

İki maddeye göre farklı yorumlar

Milletvekili Seçim Kanunu’nun 8’inci maddesinde “Yenileme kararının cumhurbaşkanınca verilmesi halinde, bu kararın verildiği günden sonra gelen doksanıncı günü takip eden ilk pazar günü oy verilir” ibaresi yer alıyor. Böylece 14 Mayıs’ta seçimin yapılması için kararın şubatta alınması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun 3’üncü maddesiyse “Kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır” hükmünü içeriyor.

Uçum: 60 günden sonraki ilk pazar

Erdoğan’ın hukukçu başdanışmanı Mehmet Uçum ise Habertürk’te iki madde hakkında şunları demişti: “Kararın 48 saat içinde yayımlanması gerekiyor. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılacak. Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu sonradan çıkan kanundur. Sonradan çıkan kanun, Milletvekili Seçim Kanunu’nun o hükmünü örtük olarak ilga etmiştir. Burada uygulanacak kanunun Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun olduğuna şüphe yoktur.”

Uçum’un dile getirdiği görüşe göre Milletvekili Seçim Kanunu, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’ndan önce çıktığı, anayasa değişikliğiyle uyum yasaları sürecinde değiştirilmediği için barındırdığı 90 gün ibaresi geçerliliğini yitiriyor.

‘Yürürlükten kaldırılması gerekirdi’

Uçum’un görüşüne katılan hukukçular olduğu gibi bu görüşe katılmayan hukukçular da bulunuyor.

Doç. Dr. Didem Yılmaz, Diken’de kaleme aldığı yazıda yürürlükte iki farklı hükmün olduğuna dikkat çekerek şu görüşünü dile getiriyor: “Bu yasa hükümlerinin bu sonuca ulaşacak şekilde okunması mümkün değil. Öncelikle eğer yasa koyucu her iki seçimin yenilenmesi halinde seçim sürelerini 60 gün olarak belirlemek isteseydi hem 2839 hem de 6271 sayılı kanunlarda 2018’de değişiklikler yaparken 90 günlük süreyi düzenleyen hükmü açık olarak yürürlükten kaldırması/ilga etmesi gerekirdi.”

Şentop: Çözümü hukukta var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’sa tartışmalara dahi kapılara kapatacak bir değerlendirme yapıyor ve Uçum’u destekliyor: “Süre, Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre 90 gün, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’na göre ise 60 gün. Burada bir kural çatışması var. Hukukta kurallar çatışması olduğu zaman çözümü için üç temel prensip var. Bunlardan biri sonraki kanun önceki kanunu ilga eder. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu sonraki kanundur dolayısıyla bu kanuna göre amel edilmesi, hareket edilmesi gerekir. Bu konuda teknik olarak hukukçuların tartışacağı bir husus yok. Hukukçu olmayanlar olabilir, iki farklı şey gibi gözükebilir ama bunun çözümü hukukta var.”

Kaboğlu: 90 gün sonraki ilk pazar

CHP’nin anayasa hukukçusu ismi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise Erdoğan’ın Meclis’i feshetme yetkisinin olmadığını, ancak seçimleri yenileyebileceğini söylüyor. Kaboğlu’na göre de bu kararın alınması halinde seçimin tarihi 90 gün sonraki ilk pazar günü oluyor: “Cumhurbaşkanının, Meclis’i feshetme gibi bir yetkisi yoktur. Anayasa madde 116’ya göre, Cumhurbaşkanı yalnızca seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu durumda da seçimin tarihi, yenileme kararından 90 gün sonraki ilk pazar günüdür.”

3) Cumhurbaşkanının, Meclis’i feshetme gibi bir yetkisi yoktur. Anayasa madde 116'ya göre, Cumhurbaşkanı yalnızca seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu durumda da seçimin tarihi, yenileme kararından 90 gün sonraki ilk pazar günüdür. — İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) January 5, 2023

AKP’li Yavuz: Zımnen ilga olmuştur.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise Anadolu Sohbetleri programında tartışmaları değerlendirerek şunları demişti: “Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasındaki süreye ilişkin 90 günlük hükmünün, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasındaki 60 günlük hükmü karşısında uygulanma imkânı kalmamıştır. Bir anlamda Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 8’inci maddesi, sonraki tarihli Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3’üncü maddesi ile zımnen ilga olmuştur.”

Tartışmalara son noktayıysa Erdoğan’ın kararnameyi imzalamasının ardından YSK’nın ilan edeceği seçim takvimi koyacak.