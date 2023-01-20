Erdoğan, seçim kanunu tartışmasına ‘noktayı koydu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim kanunu tartışmalarıyla ilgili “Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün öncesinden bu işinin ilanını yapar” dedi.

Erdoğan ‘Yetkilerim belli’ dedi. (AA)

Seçim için uzun süredir kulislerde en öne çıkan tarih 14 Mayıs’tı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önce ‘bahar’ mevsimine sonra da mayısa dikkat çekmesi seçimler için 14 Mayıs ihtimalini iyice kuvvetlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki gün önce “Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha, aynı gün (14 Mayıs), altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere ‘Yeter’ diyecektir” diyerek 14 Mayıs tarihini neredeyse kesinleştirdi.

Üsküdar’da konuşan Erdoğan, seçim takvimiyle ilgili tartışmalara ilişkin “Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık” dedi.

Erdoğan, şunları söyledi: ”Hukuk farklı bir şey. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin elinde kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün öncesinden bu işinin ilanını yapar, 60 gün sonra YSK da bu kronolojik yapıyı çalıştırır. 60 gün ne zaman bitiyorsa seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. Şimdi bunlar işin farkında değil. 14 Mayıs’ı konuşmaya başladılar, bu da hayırlı bir adımdır.”

Erdoğan’ın 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından seçim takvimine ilişkin tartışmalar başlamıştı. Tartışmaların bir bölümünde seçim sürecinin hedef tarihten 90 gün önce mi yoksa 60 gün önce mi başlayacağı konuşuluyor. Yürürlükteki iki kanun bu konuda farklı sürelere işaret ederken, hukukçular da farklı yorumlar yapıyor.

The Economist’e tepki

The Economist dergisinin haberine tepki gösteren Erdoğan “The Economist’in yorumuna sizler ‘Evet’ diyor musunuz? Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse, Türkiye’de o olur. Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez” dedi.

Derginin kapağında “Türkiye’nin eli kulağında diktatörlüğü – Erdoğan imparatorluğu üzerine özel haber” ifadesi yer almış, kapak görselinde de Türk bayrağındaki hilalle Erdoğan’ın profili üst üste bindirilmişti. 21 Ocak tarihinde dağıtıma çıkacak yeni sayı, “Kusurlu bir demokrasi, tam tamına bir otokrasiye dönüşebilir” sözleriyle paylaşılmıştı.