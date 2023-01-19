The Economist’ten ‘Türkiye diktatörlüğün eşiğinde’ kapağı: Altun, küplere bindi

Britanya merkezli The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iktidarına ilişkin hazırladığı dosyada, Türkiye’nin ‘diktatörlüğün eşiğinde’ olduğunu vurguladı. Buna sinirlenen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, The Economist’tekilere ‘sözde gazeteciler’ dedi.

The Economist dergisi, yeni sayısında Erdoğan iktidarına odaklandı. “Türkiye diktatörlüğün eşiğinde: Erdoğan’ın İmparatorluğu üzerine özel bir rapor” başlıklı dosyanın kapağına Türk bayrağındaki hilale Erdoğan’ın silueti yansıtıldı.

Dosyanın duyurulduğu haberde, Türkiye’nin ‘Erdoğan yönetimi altında giderek istikrarsızlaştığı ve felaketin eşiğinde olduğu’ ifadelerine yer verildi.

Haberin devamında “Seçimler yaklaşırken Erdoğan’ın tutumu bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam anlamıyla bir diktatörlüğe sürükleyebilir” dendi.

A flawed democracy could tip into full-­blown autocracy. Turkey is on the brink of disaster under its increasingly erratic president, Recep Tayyip Erdogan https://t.co/gfekLyEQH5 pic.twitter.com/vJpDB1pgUQ — The Economist (@TheEconomist) January 19, 2023

Altun’dan tepki gecikmedi

Altun’dan The Economist’e tepki geldi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Altun, “The Economist, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdü” dedi. Altun, devamında şunları kaydetti:

“Çirkin manşetler ve kışkırtıcı görseller, sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir, bu yüzden dahiyane pazarlama teknikleri için onları tebrik ediyoruz! Ancak izleyicilere bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sansasyonel bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız.”

‘Türk halkının demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe bağlılığını defalarca gösterdiğini’ savunan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: “The Ekonomist’teki sözde gazeteci ve editörler bu mücadeleyi görme zahmetine girmedi. Bu, büyük ölçüde, girdiği her seçimi kazanmış ve demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanımıza karşı açıklanması güç ve sonu gelmeyen nefretlerinden kaynaklanıyor.”