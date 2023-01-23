Ahi Evran Üniversitesi’nde rektörün öğrencisi için adrese teslim kadro ilanları

MEHMET BARAN KILIÇ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi rektörü Vatan Karakaya öğrencisini önce araştırma görevlisi, sonra rektör danışmanı yaptı. Şimdi de doktorasını henüz bitirmeden hem öğrencisine hem öğrencisinin kardeşine adrese teslim öğretim üyesi kadro ilanı açtı.

Fotoğraf: AA

30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi için 33 öğretim üyesi, üç öğretim görevlisi ve üç araştırma görevlisi kadro ilanı yayınlandı. Çalışma alanlarının ve lisansüstü tezlerinin yer aldığı ilanlar belirli kişileri işaret eden ilanlardı yani adrese teslim cinstendi.

Bu ilanlardan birisi üniversiteye 2015’te rektör olarak atanan Karakaya’nın öğrencisini işaret ediyor.

Karakaya, rektör olmadan önce Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesiydi. 30 Aralık’ta açılan ilanlardan birisi Yıldız Teknik’te yüksek lisans danışman hocalığını yaptığı D.S.’yi işaret ediyor.

D.S., 2015’te matematik mühendisliğinde yüksek lisansını bitirip Yıldız Teknik de aynı alanda doktoraya başladı. D.S. 2016’da yani Karakaya, Ahi Evran Üniversitesi’ne rektör olarak atandıktan bir sene sonra Ahi Evran Üniversitesi’nde araştırma görevlisi oldu. 2018’de de rektör danışmanlığı görevine getirildi. Dokuz yayını bulunan D.S., tümünü Karakaya’yla yayınladı. D.S.’nin ismi şu an üniversitenin sitesinde rektör danışmanı olarak geçmiyor ama üniversite veri tabanında bulunan özgeçmişinde bu bilgi yer alıyor.

D.S.’nin Türk dili ve edebiyatı bölümünde lisansüstü eğitimine devam eden kardeşi A.S. de 2015’te aynı üniversitede araştırma görevlisi olmuştu. A.S. de yüksek lisansını Yıldız Teknik de bitirip aynı üniversitede doktoraya başladı.

30 Aralık’ta matematik bölümü için yayımlanan doktor öğretim üyesi ilanı D.S.’yi işaret ediyor. İlan şartlarında “Sabit nokta teori ve kaos kontrol teori üzerine akademik çalışmaları olmak” yazıyor. D.S.’nin doktora tezinin adı “Kontrol Sistemi Olarak Sabit Nokta İterasyonları ve Kaotik Diskrit Dinamik Sistemler.”

Türk dili ve edebiyatı içinse iki doktor öğretim üyesi kadrosu açıldı. Kadrolardan birinin şartı şöyle: “Yeni Türk edebiyatı alanında doktora yapmış olup Milli Edebiyat dönemi yabancılaşma konularında çalışmaları olmak.” D.S.’nin kardeşi A.S. ilgili alanda doktora yaparken yayımladığı son makalesi belirtilen çalışma alanıyla örtüşüyor. A.S.’nin yedi makalesi bulunuyor.

Ahi Evran Üniversitesi’nin sisteminde yer alan bilgilere göre D.S. ve A.S. henüz doktorasını bitirmedi yani doktoralarını bitirmeden kadroları hazır edildi.

Kişiye özel ilanlar

‘Kişiye özel ilan’ konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları var.

YÖK, 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu.

Danıştay İdari Davaları Daireler Kurulu da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde karara hükmetmişti.