Diken

Yaramazlara biraz batar!

İTÜ’yü aile işletmesine çevirmişler: Dekandan yeğenine özel kadro ilanı

AYŞEGÜL KASAP

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@aysegul_kasap

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral’ın bizzat yeğeni için ‘adrese teslim’ denebilecek özel kadro ilanı açtığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Prof. Dr. İsmail Koyuncu’yu rektör olarak atadığı İTÜ’deki ‘kadrolaşma’ ve ‘adrese teslim’ ilanların detayları ortaya çıkmıştı.


İTÜ Rektörü Koyuncu’nun atadığı ilk dekan benzer iddialarla gündemde.

Diken’e konuşan akademisyenlerin aktardığı bilgilere göre, YÖK’ün ‘eski dekanlarla çalışın’ uyarısına rağmen maden fakültesindeki bir önceki dekan hastalığı bahane edilerek istifa ettirilmiş. İstifa ettirilen dekanın yerineyse Prof. Dr. Mustafa Kumral atandı.

Yeğene özel ilan

Rektör Koyuncu’ya yakınlığı bilinen Kumral’ın ilk icraatlarından biriyse kendi kurduğu ve ‘bir şirket gibi piyasaya iş yaptığı’ belirtilen laboratuvara öğretim görevlisi olarak kadro açmak oldu.

Ancak açılan bu kadro ilanıysa ‘adrese teslim’.

İTÜ’nün sitesinde yer alan ilanda şöyle yazıyor: “Kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olup jeokimya çalışmalarında ICP-MS, AAS ve XRF analizlerinde en az beş yıl deneyime sahip olmak.”

Görsel: İTÜ

Bu ilana sadece Dekan Kumral’ın yeğeni başvurabildi. Kumral’ın yeğeninin lisans ortalamasıysa 100 üzerinden 61.

Görsel: İTÜ

Diken’e konuşan üniversite bileşenleriyse, lisans ortalaması daha yüksek liyakat sahibi kişiler varken ve birçok üniversite mezunu iş bulamayıp yurt dışına gitmek zorunda kalırken, dekanın ‘kendi yeğenine kıyak öğretim görevlisi kadrosu’ açtırmasına tepkili.

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