İTÜ’de 84 kadro ilanı, çoğu ‘adrese teslim’

MEHMET BARAN KILIÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Prof. Dr. İsmail Koyuncu’yu rektör olarak atadığı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) akademisyen alımları için ‘kişiye özel’ denebilecek ilanlar açıldı.

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Bugün Resmi Gazete’de İTÜ’de farklı bölümler için toplamda 76 öğretim üyesi ilanı açıldığı duyuruldu. İlanlarda, adayların akademik çalışma alanlarına yer verilirken, bazı ilanlarda yüksek lisans veya doktora tezlerinin dahi yazıldığı görüldü. İlanlar, ‘adrese teslim’ denebilecek cinsten. İTÜ ayrıca, sekiz öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro ilanı yayımladı. Bunun da birçoğu adrese teslim.

‘Kişiye özel ilan’ konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları var.

YÖK, 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu.

Danıştay İdari Davaları Daireler Kurulu da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde karara hükmetmişti.

Buna rağmen, söz konusu ilanlarda buna uyulmadı.

Söz konusu ilanlarda adayların çalışma alanlarına yer verilirken, bazılarında lisansüstü tezlerinin adları veya adlarının bir kısmı yazılmış.

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O ilanlardan bazıları şöyle:

* Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği doktor öğretim üyesi ilanı: Kesirli mertebe kontrol sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

* İnşaat Mühendisliği doktor öğretim üyesi ilanı: Betonun dinamik nümerik analizi ve çarpış deney yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.

* İnşaat Mühendisliği doktor öğretim üyesi ilanı: Betonda nanosilika kullanımı ve betonun plastik rötre davranışı alanlarında çalışmaları olmak.

* Metalurji ve Malmeze Mühendisliği doktor öğretim üyesi ilanı: Hafif metaller için korozif aşınmaya ve yüksek sıcaklıkta aşınmaya dirençli kaplamalar geliştirilmesi alanında çalışmaları olmak.

* Kimya Mühendisliği doçent öğretim üyesi ilanı: Gaz ayırma uygulamalarında membranların kullanımı alanında çalışmaları olmak.

* Bilişim Uygulamaları doktor öğretim üyesi ilanı: Su dağıtım şebekelerinde değişken akımların hidrolik modellenmesi üzerine çalışmaları olmak.

Daha önce de benzer ilanlar açılmıştı

İTÜ’de en son 8 Aralık ve bu yılın başında da benzer ilanlar açılmış, Diken bu ilanları haberleştirmişti.

Adrese teslim ilanlar, rektör İsmail Koyuncu’nun Ağustos 2020’de atanmasından beri İTÜ’nün gündeminde. Diken’e konuşan akademisyenler, önceki rektörlerin kadro ilanları konusunda bölümlerden görüş aldığını ama Koyuncu’nun rektör olmasıyla birlikte bunun ortadan kalktığını dile getirmişti. Diken, Koyuncu döneminde açılan ilanlardan bölüm başkanlarının bile haberi olmadığını yazmıştı. Akademisyenlere göre bu ilanlar kadrolaşmak için veriliyor.

Hatta bu ilanlardan maden fakültesi için açılanın, fakülte dekanının yeğenine özel olarak açtığı ortaya çıkmıştı. Rektör Koyuncu da, bu tarz ilanlarla kadroları keyfince öğrencileriyle doldurmuştu.