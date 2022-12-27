İTÜ rektörü ‘makale çetesi’ kurmuş: Yayın sayısı üç katına çıktı

MEHMET BARAN KILIÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) atadığı ‘kayyım rektör’ İsmail Koyuncu, adrese teslim ilanlarla üniversite kadrosuna aldırdığı akademisyenlerle adeta ‘makale çetesi’ kurmuş. Koyuncu’nun makale sayısı, rektör olduktan sonra yılda üç katına çıkmış.

Fotoğraf: AA

İTÜ, Koyuncu’nun Ağustos 2020’de atanmasından beri adrese teslim kadro ilanlarıyla gündemde. Koyuncu göreve geldiğinden beri çok sayıda adrese teslim kadro ilanı açılırken akademisyenler, ilanların kadrolaşmak için açıldığını söylüyor. Lisansüstü tezlerinin dahi yazıldığı ilanlardan bölüm başkanlarının bile haberi olmuyor.

Koyuncu’nun kadrosu çevre mühendisliği bölümünde. Diken, iki gün önce, Koyuncu’nun çevre mühendisliği için açılan doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarının neredeyse hepsinin adrese teslim ilanlarla ve keyfi bir şekilde öğrencilerine verdiğini ortaya çıkarmıştı.

Koyuncu, adrese teslim ilanlarla kadroya aldığı öğrencileri ve diğer kişilerle de ‘makale çetesi’ kurmuş. Koyuncu’nun makale sayısı, rektör olduktan sonra inanılmaz derecede artarken bazı akademisyenleri adeta ‘beraber makale yazmak için’ kadroya aldırmış.

Rektör olduktan sonra makale sayısı ‘uçmuş’

İsmail Koyuncu, akademisyenlerin makalelerini en sık paylaştığı ‘Google Scholar’ adlı siteyi yoğun bir şekilde kullanıyor, buradaki bilgilere özgeçmişinde de yer veriyor.

Bu sitedeki bilgilere göre, Koyuncu’nun 2016’dan beri yazdığı makalelerin sayısı şöyle:

2016: 15

2017: 21

2018: 20

2019: 20

2020: 22

2021: 37

Henüz 2023’e girmememize rağmen, Koyuncu’nun da yazar olduğu bazı makaleler, 2023’ün ilk vakitlerinde yayımlamak üzere gönderildikleri dergilerden kabul almış ve bu makaleler Koyuncu’nun Google Scholar hesabında gözüküyor. Koyuncu’nun şimdiden yedi makalesi, 2023’te yayımlanmak için kabul almış. 2022 ve 2023 toplamıysa tam ’55 makale.’ Yani, Koyuncu rektör olana kadar yılda ortalama 20 makalede yazar olarak gözükürken 2021’de bu sayı bir buçuk katına, 2022’de de yaklaşık üç katına çıkıyor. Koyuncu’nun adı, 2022’de ortalama olarak haftada bir makalede yazar olarak geçiyor.

Makalelerin diğer yazarları ‘tanıdık’

Koyuncu, bu makaleleriyse tanıdık isimlerle yazmış.

İki gün önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi Koyuncu, öğrencileri A.Y., S.K., M.E.P., T.T. ve R.K.’yi adrese teslim ilanlarla kadroya almıştı. Bu kişiler ve ‘henüz’ öğretim üyesi veya görevlisi kadrosuna alınmasa da Koyuncu’nun başka öğrencileriyle birlikte Koyuncu, makale sayısını ‘uçurmuş.’

Örneğin 2021’deki makalelerin yaklaşık üçte birinde T.T., yüzde 15’inde A.Y., M.E.P., S.K. ve çok sayıda farklı öğrencisi bulunuyor.

2022’de de öğrencileri makale yazımlarında aktif rol alırken Koyuncu’ya yakın diğer öğretim üyeleri de Koyuncu’yla ortak yazdığı makalelerin sayısını artırmış. Örneğin Koyuncu’ya yakın isimlerden M.E.E.’nin ismi makalelerin yaklaşık dörtte birinde geçiyor. Koyuncu döneminde kadrosu İTÜ’ye geçmiş ve Koyuncu’nun öğrencisi olan B.K.M.’nin ismi makalelerin yüzde 15’inde geçiyor.

Koyuncu’nun 2021’de aynı makalede isminin geçtiği kişi sayısı 90’ın, 2022-2023’teyse 140’ın üstünde. Makalelerde sık sık adı geçenlerse genelde öğrencileri veya adrese teslim ilanlarla İTÜ kadrosuna aldırdığı akademisyenlerden oluşuyor.

Koyuncu’yla makale yazması için profesör işe alınmış

Makalelerde Koyuncu’yla beraber ismi en sık geçen kişi profesör V.V., 2021’in ortasında İTÜ’nün kadrosuna geçiyor. O yıl Koyuncu’yla beraber adının geçtiği sadece üç makale var. 2022’deyse ‘bir patlama’ yaşanıyor ve V.V.’nin ismi 2022’de 55 makalenin yarısında yer alıyor.

Makalelerdeki yazar sayısı 15’e kadar çıkıyor

Makalelerin yazar sayısı alanına ve kapsamına göre farklı sayılarda olabilir. Bir makale bir kişi tarafından yazılabileceği gibi 10 kişi tarafından da yazılabilir.

Koyuncu’nun makalelerindeki yazar sayısı, kendisi rektör olmadan önce genelde beş civarındayken, rektör olduktan sonra bu sayı sık sık 10-15 civarında oluyor.

Makalenin diğer yazarları da ‘genellikle’ birbiriyle çok sayıda yazarın bulunduğu makaleler yazıyor.

‘Garip bir durum’

Koyuncu’nun durumunu Diken’e değerlendiren akademisyenler, bir kişinin rektör olduktan sonra akademik çıktısının azalması gerektiğini ama burada olağan dışı bir şekilde arttığını belirtti.

İşe alınan V.V.’nin Koyuncu’yla yazdığı makalelerin sayısında ‘patlama’ yaşanması gibi durumları da ‘garip’ bulduklarını söylediler.

Diken’e konuşan başka bir akademisyen de bu tarz ‘şablon’ yayınlar sayesinde, ismini makalelere yazdırarak makale sayısının artırılabileceğini dile getirdi.

Bir akademisyenin makale sayısının artması da, makalelerin yayımlandığı dergi ve konferanslara bağlı olmakla birlikte kendisi için prestij ve teşvik ödeneği kaynağı.