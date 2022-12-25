İTÜ’de ‘kayyım’ rektör, ‘adrese teslim’ ilanlarla kadroyu keyfince doldurmuş

MEHMET BARAN KILIÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) rektör olarak atadığı İsmail Koyuncu, kadrosunun bulunduğu çevre mühendisliği bölümü için açılan neredeyse tüm kadrolara lisansüstü tez danışmanlığını yaptığı öğrencileri adrese teslim ilanlarla atadı.

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İTÜ son dönemde adrese teslim kadrolarla gündemde. Son olarak 8 Aralık’ta farklı bölümler için toplamda 47 öğretim üyesi ilanı açılmıştı. İlanlar adrese teslim denilecek cinsten. İlanlara lisansüstü tez isimleri bile yazılmıştı.

Adrese teslim ilanlar, rektör İsmail Koyuncu’nun Ağustos 2020’de atanmasından beri İTÜ’nün gündeminde. Diken’e konuşan akademisyenler, önceki rektörlerin kadro ilanları konusunda bölümlerden görüş aldığını ama Koyuncu’nun rektör olmasıyla birlikte bunun ortadan kalktığını dile getirmişti. Diken, Koyuncu döneminde açılan ilanlardan bölüm başkanlarının bile haberi olmadığını yazmıştı. Akademisyenlere göre bu ilanlar kadrolaşmak için veriliyor.

İTÜ’deki kadrolaşma çalışmalarına hız veren Koyuncu, göreve geldiğinden beri birçok öğrencisini adrese teslim ilanlarla kadroya aldı.

Koyuncu, inşaat fakültesi çevre mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. Öğrencilerini de genellikle bu bölüme alıyor. Koyuncu atandıktan sonra çevre mühendisliği için beş doktor öğretim üyesi ilanı açıldı. Bunların dördüne Koyuncu’nun öğrencileri atanırken diğerine kimin atandığı ya da birinin atanıp atanmadığı açık kaynaklardan tespit edilemiyor. Açılan öğretim görevlisi kadrolarının yine neredeyse tamamına Koyuncu’nun öğrencileri atandı. İlanların neredeyse hepsi ‘adrese teslim’ denecek cinsten.

Diken’in tespit ettiği kadarıyla Koyuncu, atandıktan sonra öğrencilerini bunun gibi en az sekiz kadroya atadı.

İlanlara lisansüstü tezleri yazıldı

Söz konusu ilanlaraysa Koyuncu’nun danışmanlık yaptığı öğrencilerin lisansüstü tez isimleri yazıldı.

Kadroya alınan öğrenciler ve ilişkili olduğu kadro ilanları şu şekilde:

* A.Y.: 31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla çevre mühendisliğinde doktor öğretim üyesi oldu. İlanda “Atıklardan nadir toprak elementlerinin geri kazanılması ve membran distilasyonu üzerine çalışmaları olmak” yazıyordu. A.Y.’nin Koyuncu’nun danışmanlığında yazdığı doktora tezi adıysa “Atık ve atıksudan nadir toprak elementlerinin geri kazanımı.” A.Y.’nin membran distilasyonuyla ilgili de yine Koyuncu’yla beraber yazdığı makaleleri bulunuyor. Koyuncu, A.Y.’nin doktora danışmanıydı.

* S.K.: 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla çevre mühendisliğinde öğretim görevlisi oldu. İlanda “Kimya Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak” yazıyordu. Kadroya başvuran üç kişi sınava girmeye hak kazandı. Sınava sadece S.K. girdi ve sınırın birazcık üstünde puan alarak öğretim görevlisi oldu. Koyuncu, S.K.’nin doktora danışmanıydı.

* M.E.P.: 2 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla çevre mühendisliğinde doktor öğretim üyesi oldu. İlanda “İleri osmoz ve membran otopsisi konusunda çalışmaları olmak” yazıyor. Membran otopsisi, düşük membran performansının incelenmesi üzerine yapılan bir teknik ve M.E.P.’nin Koyuncu danışmanlığında yazdığı doktora tezinde bunu belirten ifadeler var. M.E.P.’nin ileri osmozla ilgili de çalışmaları bulunuyor. Koyuncu, M.E.P.’nin yüksek lisans ve doktora danışmanıydı.

* T.T.: 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla çevre mühendisliğinde doktor öğretim üyesi oldu. İlanda “İleri fonksiyonel malzeme ve enerjik malzeme teknolojileri, nanokompozit fiber malzemelerin üretimi, bu malzemlerin su atıksu arıtımında kullanılması üzerine çalışmaları olmak” yazyıyor. T.T.’nin Koyuncu danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans tezinin adı ‘Gümüş nanopartikülleri ile kompozit ince boşluklu fiber membran üretimi, karakterizasyonu ve uygulaması.’ T.T.’nin atıksu arıtımıyla ilgili Koyuncu’yla yazdığı makaleler bulunuyor. Koyuncu, T.T.’nin yüksek lisans ve doktora danışmanıydı.

* R.K.: 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla çevre mühendisliğinde doktor öğretim üyesi oldu. İlanda “Membran teknolojilerinde tıkanma kontrolü üzerine CFD simülasyonu ve membran biyoreaktörler üzerine çalışmaları olmak” yazıyor. R.K.’nin doktora tezinin adıysa ‘Membran biyoreaktörlerde titreşim ile tıkanma kontrolü.’ Koyuncu, R.K.’nin yüksek lisans ve doktora danışmanıydı.

* B.Y.G.: 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla moleküler biyoloji ve genetik bölümünde öğretim görevlisi oldu. İlanda “Biyoloji lisans mezunu olup, çevre biyoteknolojisi alanında doktora

yapmış olmak, moleküler ekstremofil mikro organizmaların tanımlanması, membran biyotıkanmasının engellenmesi konularında çalışmaları olmak” yazıyor. B.Y.G., biyoloji lisans mezunu ve İTÜ’de çevre biyoteknolojisi alanında doktora yaptı. Koyuncu danışmanlığında yürüttüğü doktora tezinin konusuysa membran biyotıkanması üzerineydi. B.Y.G., kadroya başvuranlardan ilan şartlarını sağlayarak sınava girmeye hak kazanan tek kişiydi. Koyuncu, B.Y.G.’nin doktora danışmanıydı.

Dört ayda aynı kişiye iki adrese teslim ilan

Koyuncu’nun bazı öğrencilerineyse, kısa sürede önce öğretim görevlisi sonra doktor öğretim üyesi olmak üzere iki adrese teslim kadro açıldı.

Örneğin A.Y., 31 Aralık 2021 tarihli ilanla doktor öğretim üyesi olmadan önce 11 Ağustos 2021 tarihli ilanla öğretim görevlisi olmuştu. İlana başvuranlardan iki kişi sınava girmeye hak kazanmıştı ama sınava sadece A.Y. girdi ve öğretim görevlisi oldu.

Aynı şekilde M.E.P. de, 2 Ağustos 2021 tarihli ilanla doktor öğretim üyesi olmadan önce benzer 31 Aralık 2020 tarihli adrese teslim benzer bir ilanla rektörlük bünyesinde öğretim görevlisi olmuştu. İlana sadece M.E.P. başvurdu ve sınava girmeye hak kazandı. Sınavı geçerek söz konusu kadroya atandı.

Taşıdığı özellikleri kadro ilanlarında yazanlarla uyuşmasa da Koyuncu döneminde İTÜ kadrosuna geçmiş Koyuncu’nun başka öğrencileri de bulunuyor. Örneğin doktora danışmanı Koyuncu olan B.T.M., Koyuncu döneminde İTÜ öğretim üyesi kadrosuna geçti. Atandıktan kısa bir süre sonraysa bir birimin koordinatörlüğünü yürütmeye başladı.

Öğrencisini tarif ediyor

8 Aralık’ta açılan son ilanlarda yer alan çevre mühendisliği için doktor öğretim üyesi kadrosu için belirtilen şartlar yine Koyuncu’nun öğrencisini tarif ediyor. İlanda “Ekstremofillerin tanımlanması, yetersayı etkisini azaltma mekanizması ve biyokatalitik membranların üretimi üzerine çalışmaları olmak” yazıyor. Koyuncu danışmanlığında doktorasını yapmış M.A.’nın tez konusundan biri yetersayı etkisini azaltmayla ilgiliyken diğer alanlarla ilgili de çalışması bulunuyor.

İTÜ yönetmeliğine aykırı

‘İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ne göre, yükseltme ve atamaların, İTÜ içinden ve dışından gelebilecek başvurulara açık olması ve bilimsel yarıştırmayı özendirmesi gerekir. Açılan ilanlarsa bu şartı ihlal ediyor. İlanlar, bilimsel yarışma ortamı oluşturmuyor.

YÖK ve Danıştay kararları

‘Kişiye özel ilan’ konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları var.

YÖK, 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu.

Danıştay İdari Davaları Daireler Kurulu da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde karara hükmetmişti.