Tesadüfün böylesi: AKP yöneticisinin İTÜ’deki hızlı yükselişinde ÖYP detayı

MEHMET BARAN KILIÇ

İTÜ’de hızla yükselen eski AKP yöneticisinin 50d kadrolu olduğu ortaya çıktı. Normalde Muş Üniversitesi’ndeki doktorası bittiğinde işsiz kalması gerekirken, doktorası henüz bitmeden İTÜ’de, tam da kendisine uygun ‘adrese teslim’ bir kadro açıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İTÜ’ye rektör olarak atadığı İsmail Koyuncu döneminde kadrolaşma çalışmaları hızla ilerliyor. Koyuncu döneminde ‘hızla’ yükselenlerden birisiyse Dr. Ümit Karadoğan. Kendisine önce doktorası henüz bitmeden öğretim görevlisi, altı ay sonraysa öğretim üyesi kadrosu açıldı. İki kadronun ilanı da adrese teslimdi ve benzerdi. İlanlarda Karadoğan’ın doktora tezi yazılmıştı. Karadoğan’a rektör danışmanlığı ve genel sekreter yardımcılığı görevi de verilmişti. Yani Karadoğan’a bir yılda iki adrese teslim akademik kadro ve iki idari görev verilmişti. Diken, bu durumu 14 Aralık’ta haberleştirmişti.

Önceki haberde de belirtildiği gibi Karadoğan, 2018-2021 arasında AKP Gençlik Kolları’nda MKYK üyeliği yaptı. Şu an yönetimde olmasa da sosyal medya paylaşımlarından desteğini hala sürdürdüğü görülüyor. Karadoğan, AKP’nin üniversite teşkilatında başkan yardımcılığı ve başkan vekilliği de yaptı. Karadoğan ilgili görevlere atanmadan önce de AKP’li yöneticiler Koyuncu’yla görüşmüş.

Ümit Karadoğan ile ilgili ‘tesadüfler silsilesi’ bununla bitmiyor.

Doktorası bitmeden İTÜ’de kadro

Son günlerde araştırma görevlilerinde ’33a’ ve ’50d’ kadrolarıyla ilgili problemler gündemde.

YÖK önceden öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) adı altında bir proje yürütüyordu. Programa lisanstan mezun olduktan sonra başvurulabiliyordu. Proje, başvuranları özellikle Anadolu’da yeni kurulmuş üniversiteler için öğretim üyesi olarak yetiştirme amacı taşıyordu. Adaylar, Anadolu’daki bir üniversitenin kadrosunda bulunurken, gelişmiş ve köklü üniversitelerde lisansüstü eğitimi alma gibi fırsatlar yakalıyordu. ÖYP’li akademisyenler gelişmiş üniversitelere görevlendirilmeleri genellikle 35’inci maddeyle yapılıyordu. Bu maddeyle görevlendirilen akademisyenler lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra tekrar bağlı oldukları üniversitelerine dönmek zorundaydı. Program 2015’te kaldırıldı.

Programa önceden dahil olup 2015’te bitirmeyenlereyse o dönem iki seçenek sunuldu: Ya lisansüstü eğitim bitince kadrosunun bulunduğu Anadolu üniversitesinde lisansüstü eğitimde geçirdiği süre boyunca çalışacak ya da ilişiği kesilecek ve kadrosuz kalacaktı. Birinci seçenek 33a kadrosu olarak nitelendirilirken ikinci seçenek 50d kadrosu olarak adlandırılıyor. Şu andaysa bir sürü kişi 50d kadrolu olduğundan dolayı kadro açılmadığı sürece akademide iş bulamıyor. Yani şu an akademide doktoralı işsiz ordusu var.

Karadoğan’sa, 2012’de Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliğinden mezun olup ÖYP’ye başvuruyor. Kadrosu Muş Alparslan Üniversitesi’ne çıkıyor. Karadoğan’ın kadrosu 2012-2014 arasında Muş Alparslan Üniversitesi’nde. Kendisi, 2012-2013’te İTÜ’de İngilizce hazırlık eğitimi görüyor. 2014’e kadar da Muş’ta araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Sonrasında ÖYP kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi tarafından 35’inci maddeyle İTÜ’ye lisansüstü eğitimlerini (bütünleşik doktora) tamamlaması için görevlendiriliyor. 2015’te ÖYP kaldırılınca Karadoğan, 50d’li olmayı tercih ediyor yani doktorası bitince kadrosuz kalması gerekiyor, şu anki birçok 50d’li gibi.

Buna rağmen, henüz doktorası bitmeden Karadoğan’a adrese teslim kadro açılıyor ve doktorası bittikten bir ay sonra atanıyor.

ÖYP’ye kabul edilen adaylara bir sözleşme imzalanıyor. Bu sözleşmenin feshi kolay olmadığı gibi lisansüstü eğitimden sonra üniversitede belli bir süre çalışma şartı koşuyor. Eğer üniversite “Benim bu kişiye ihtiyacım yok” derse sözleşme feshedilebilir ama bu da pek görülen bir şey değil.

Özgeçmişlerinde uyumsuzluk

Karadoğan’ın internet üzerinden ulaşabilecek üç özgeçmişi bulunuyor. Bunlar İTÜ’nün veri tabanı, YÖK Akademik ve Linkedin’de bulunan özgeçmişleri. İTÜ veri tabanındaki özgeçmişte Muş Alparslan Üniversitesi’nden bahsedilmiyor. Bu özgeçmişe göre, Karadoğan Yıldız Teknik’ten mezun olduktan iki sene sonra İTÜ’de lisansüstü eğitimine başlayıp araştırma görevlisi oluyor. Linkedin’e göreyse Karadoğan, 2012-2014 arasında Muş Alparslan Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. YÖK Akademik’e göreyse Karadoğan 2012’den beri İTÜ’de.

Yayın sayısı çok az

Akademisyenlerin bir anlamda karnesi olarak gösterilen yayın sayısı akademik yükselme ve atamalarda dikkate alınmaktadır. Karadoğan’ın kendi profilinde paylaştığı bu yayın ve atıflar incelendiğinde, 2021’e kadarki yani ögretim görevlisi olarak İTÜ’ye atanmasına kadar toplam SCI/SCIE yayın sayısı ikiydi. 2022’deyse bir yayını daha SCI/SCIE kapsamına alındı. İTÜ’de zaten doktora eğitimlerinin tamamlanabilmesi için en az bir adet SCI-SCIE yayın yapma koşulu bulunuyor.

İTÜ’de doktor öğretim üyesi olarak atanabilmek için yayın ve atıfların belli bir puanın üzerinde olması gerekiyor. Öğretim görevlisi içinse böyle bir şart yok. Karadoğan’aysa öğretim üyesi pozisyonundan önce öğretim görevlisi kadrosu veriliyor. Bu, söz konusu şartları sağlaması için kendisine süre tanındığı ve bu sürede işsiz kalmaması sağlandığını yorumları yapılıyor.

Yayın sayısı bu kadar azken ve onlarca yayını olmasına rağmen işsiz insanların bulunmasına rağmen kendisine art arda iki adrese teslim kadro açılması dikkat çekici.