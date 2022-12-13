İTÜ’deki adrese teslim kadro ilanlarından bölüm başkanlarının haberi yokmuş

MEHMET BARAN KILIÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Prof. Dr. İsmail Koyuncu’yu rektör olarak atadığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), geçtiğimiz hafta akademik kadro ilanları yayınladı. Adrese teslim denebilecek kadro ilanlarından bölüm başkanlarının çoğunun haberi yokmuş.

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İTÜ, 8 Aralık tarihli Resmi Gazete’de farklı bölümler için toplamda 47 öğretim üyesi ilanı yayınladı. İlanlarda, adayların akademik çalışma alanlarına yer verilirken, bazı ilanlarda yüksek lisans veya doktora tezlerinin dahi yazıldığı görüldü. İlanlar, ‘adrese teslim’ denebilecek cinsten. Diken, bu ilanları haberleştirmişti.

Açılan ilanlardan bazıları şu şekildeydi:

* Mimarlık bölümü için açılan doktor öğretim üyesi pozisyonunun özel şartı: İstanbul ahşap konut mimarisinde Avrupa etkisi konusunda çalışmaları olmak.

* Gıda mühendisliği için açılan doktor öğretim üyesi pozisyonunun özel şartı: Isıl olmayan gıda prosesleri, gıda matrisi ve enkapsülasyon yöntemlerinin gıda biyoaktif bileşenlerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

* Moleküler biyoloji ve genetik bölümü için açılan profesör öğretim üyesi pozisyonunun özel şartı: yapısal karbonhidratlar üzerine çalışmaları olmak.

Diken’in ulaştığı İTÜ’lü akademisyenler, söz konusu ilanlardan ve ilanlarda yazan ‘özel şartlardan’ birçok bölümün ve bölüm başkanının haberi olmadığını söyledi. Akademisyenler, bu tarz ilanların ‘kadrolaşmak’ için verildiğini dile getiriyor.

Örneğin bir akademisyen, daha önceki kadro ilanlarından birine başvuran iyi özgeçmişlere sahip kişilerin incelenmeden ‘elendiğini’ ve ‘başka birinin’ atandığını belirtti. Bir akademisyen de, 8 Aralık’ta kendi bölümü için açılan ilanda belirtilen çalışma alanında önceden birinin çalıştığını ama bu kişinin ‘bu bölümde bu çalışma alanına yer yok’ denilerek başka bir enstitüye gönderildiğini dile getirdi. Şimdiyse aynı bölüm için aynı çalışma alanında ilan açıldı. Akademisyen bu işin ‘tuhaf’ olduğunu belirtiyor.

Benzer adrese teslim ilanlar, bu yılın başında da verilmişti. O dönem yayınlanan ilanlardan da bölüm başkanlarının haberi yoktu. Akademisyenler, önceki rektörlerin kadro ilanları konusunda bölümlerden görüş aldığını ama Koyuncu’nun rektör olmasıyla birlikte bunun ortadan kalktığını dile getirmişti. Ayrıca üniversite bileşenleri, bu ilanların kadrolaşmak için açıldığını belirtmişti.

Aradan geçen neredeyse bir yıldaysa hiçbir şey değişmedi.

İsmail Koyuncu, İTÜ rektörlüğüne Ağustos 2020’de atandı. O tarihten beri İTÜ’de çok sayıda adrese teslim kadro ilanları açıldı.

Akademisyenler, üniversitedeki yozlaşmadan ve sorunlu atamalardan şikayetçi.