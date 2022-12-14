AKP’li yöneticinin İTÜ’deki hızlı yükselişi: Bir yılda adrese teslim iki kadro, iki idari görev

MEHMET BARAN KILIÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) rektör olarak atadığı Prof. Dr. İsmail Koyuncu döneminde kadrolaşma çalışmaları hızla ilerliyor. AKP Gençlik Kolları’nın eski yöneticilerinden birine de, bir buçuk yılda iki adrese teslim akademik kadro ve iki idari görev verildi.

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İTÜ son dönemde adrese teslim kadrolarla gündemde. Son olarak 8 Aralık’ta farklı bölümler için toplamda 47 öğretim üyesi ilanı açılmıştı. İlanlar adrese teslim denilecek cinsten. İlanlara lisansüstü tez isimleri bile yazıldı. Bölüm başkanlarının da ilanlardan haberi yoktu. Akademisyenler, bu ilanların kadrolaşmak için verildiğini dile getiriyor.

İsmail Koyuncu döneminde ‘hızla’ yükselenlerden birisiyse AKP Gençlik Kolları’nın merkez karar yürütme kurulunun (MKYK) eski üyelerinden Dr. Ümit Karadoğan.

Karadoğan, 2018-2021 arasında MKYK üyeliği yaptı. Şu an yönetimde olmasa da sosyal medya paylaşımlarından desteğini hala sürdürdüğü görülüyor. Karadoğan, AKP’nin üniversite teşkilatında başkan yardımcılığı ve başkan vekilliği de yaptı.

Karadoğan, 2012’de Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. Karadoğan, 2014-2021 yılları arasında İTÜ’de bütünleşik doktora programında öğrenciydi. Doktorasını Ocak 2021’de bitirdi. Bu süre zarfında da araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2021’de doktorasını bitiren Karadoğan’ın tezinin ismiyse şu: “Haliç dip tarama çamuru ve maden atığının geotekstil tüp ile susuzlaştırılması ve geoteknik mühendisliği açısından değerlendirilmesi.”

YÖK Tez Merkezi’nde yer alan Karadoğan’ın doktora tezi

Adrese teslim kadroyla öğretim görevlisi oldu

İsmail Koyuncu, İTÜ rektörlüğüne Ağustos 2020’de atandı. Göreve geldikten sonraki ilk kadro ilanlarıysa 31 Aralık 2020’deki Resmi Gazete’de verildi. Gazetede, 64 öğretim üyesi (profesör, doçent ve doktor), 28 araştırma görevlisi ve 16 öğretim görevlisi ilanı vardı. İlanların büyük bölümü yine adrese teslim denecek cinstendi.

İlanlardan birinde inşaat mühendisliği için öğretim görevlisi aranıyordu. İlanın şartları şöyle: “İnşaat mühendisliği lisans mezunu olup, zemin mekaniği ve geoteknik alanıda doktora yapmış olmak, dip tarama çamurlarının susuzlaştırılması konusunda ve deniz dibi tarama malzemelerinin geoteknik alanında kullanılmasında çalışmaları olmak.”

İlanda, Karadoğan’ın doktora tezi yazılmıştı.

İTÜ’nün sitesinde 1 Şubat 2021’de yayımlanan belgeye göre, söz konusu ilan için sadece Ümit Karadoğan ön değerlendirmeye alınıp kadro için sınava girmesine uygun görülmüş. 16 Şubat 2021’de yayımlanan belgeye göre de Karadoğan, sınava giren tek kişi olarak sınavı geçti. Sonrasında da öğretim görevlisi olarak atandı. Karadoğan’ın kadrosu, doktorasını henüz bitirmeden hazırdı.

Altı ay sonra ikinci adrese teslim kadro

2 Ağustos 2021’de İTÜ yine adrese teslim ilanların bulunduğu çeşitli bölümler için kadro ilanı yayımladı.

İnşaat fakültesi içinse doktor öğretim üyesi kadrosu açıldı. Kadro için verilen özel şartsa şuydu: “Dip tarama çamurunun susuzlaştırılması ve geoteknik alanlarında çalışmaları olmak.”

Yani, Karadoğan’ın doktora tezi bu kadroda yine yazıldı.

Kadroya kaç kişinin başvurduğu bilgisine açık kaynaklardan ulaşılamıyor ama Karadoğan’ın özgeçmişinden bu kadroya aynı ay içinde atandığı görülüyor.

Üniversite yönetimi, idari kadroda da bonkör

Karadoğan’a verilen kadrolar bununla bitmiyor.

Karadoğan’ın İTÜ veri tabanında yer alan özgeçmişine göre kendisi 2021’den beri rektör danışmanlığı görevinde bulunuyor. Linkedin hesabına göre de kendisi, Nisan 2022’den beri de genel sekreter yardımcısı.

Atamalardan önce AKP yetkilileri Koyuncu’yla görüşmüş

Karadoğan’a söz konusu kadrolardan iki tanesi verilmeden bir süre önce, İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu, İTÜ’de AKP Gençlik Kolları yetkilileriyle görüşmüş.

Koyuncu, 11 Haziran 2021’de AKP Gençlik Kolları genel başkanıyla görüşmüş. Yaklaşık bir buçuk ay sonra da Karadoğan için ikinci adrese teslim kadro ilanı açılmıştı.

Koyuncu, 22 Ocak’ta AKP Gençlik Kolları genel başkanıyla görüşmüş. İki buçuk ay sonra da Karadoğan üniversitenin genel sekreter yardımcısı oldu.