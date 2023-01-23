Konya’da köpeği işkenceyle öldürenlerin cezası az bulunup itiraz edildi

Konya’da bir barınakta köpeklere eziyet edilmesiyle ilgili iki kişiye verilen cezalar başsavcılık tarafından az bulunup itiraz edildi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, bir köpeğin kürekle dövülüp yerde sürüklendiği görüntüler infial yaratmıştı. Sağlık teknisyeni Murat Bacak ve Sefa Çakmak, ‘bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklanmış, ancak 2 Ocak’taki duruşmada tahliye edilmişti.

Tahliye kararı da sosyal medyada infial yaratmıştı.

Sanıklar, 20 Ocak’taki duruşmada bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA’nın aktardığına göre başsavcılık cezaları az bulup mahkemeye itirazda bulundu.

Konya başsavcılığının açıklaması şöyle: “Yürütülen soruşturma sonucunda 08 Aralık 2022 tarihli iddianameyle her iki şüpheli hakkında, ‘bir ev hayvanını veya evcil hayvanını kasten öldürme’ suçundan Konya Asliye Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açılmıştır. Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 20 Ocak 2023 tarihinde sanıklar M.B ve S.Ç hakkında karar verilmiş olup başsavcılığımızca her iki sanık hakkında alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması (daha fazla ceza verilmesi) gerektiği ve haklarında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmaması gerektiği gerekçeleriyle karar aleyhine itiraz yoluna başvurulmuştur. İtirazın değerlendirilmesi süreci devam etmektedir.”