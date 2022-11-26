Konya’da hayvanları işkenceyle öldürmüşlerdi: İfadeleri ortaya çıktı

Konya’da barınaktaki hayvanlara işkence ederek ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan zanlılar, başına kürekle vurdukları köpeğin kendilerine saldırdığını o yüzden bunu yaptıklarını iddia etti.

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Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların işkence edilerek öldürülmesi sosyal medyada infiale yol açmıştı.

AA’nın aktardığına göre bir köpeğin başına defalarca kürek vurarak öldüren ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Murat B. ile Sefa Ç. tutuklandı.

Murat B. ifadesinde barınakta sağlık teknisyeni olarak çalıştığını söyleyerek, hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yaptıkları sırada söz konusu görüntülerde başına kürekle vurdukları köpeğin kendisine saldırdığını öne sürdü:

“Sefa Ç. içeriden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. Köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle bir kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panikle iki kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdum. Köpek şoka girdi. Daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili üç günlük sağlık raporum bulunuyor.”

Diğer zanlı Sefa Ç. ise ifadesinde olayın yaşandığı barınakta iki aydır çalıştığını aktardı: “Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. Köpek ilk önce Murat’a saldırdı. Bunun üzerine Murat kürekle bir tane vurdu. Köpek sendeledi. Ben de sendeledikten sonra aparat ile yakaladım. Yakaladıktan sonra Murat kürekle iki kez daha köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk.”