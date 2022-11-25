Konya’da hayvanlara işkence: Soruşturma başlatıldı

Konya’da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak öldürdüğü görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Twitter

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı #konyadakatliamvar paylaşımıyla yaşananlara tepki gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tepkilerin ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturma başlatıldığını duyurdu: “Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır.”