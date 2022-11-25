Konya’da hayvanlara işkence: Soruşturma başlatıldı

Konya’da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak öldürdüğü görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı #konyadakatliamvar paylaşımıyla yaşananlara tepki gösterdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tepkilerin ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturma başlatıldığını duyurdu: “Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır.”