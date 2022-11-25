Konya’da köpeği işkenceyle öldürenler tutuklandı

Konya’da büyükşehir belediyesine bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğin kürekle kafasına vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Murat B. ile Sefa Ç. tutuklandı.
Köpeğin öldürüldüğü ana ait görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ‘konyadakatliamvar’ etiketiyle yaşananlara tepki göstermişti.
Konya Büyükşehir Belediyesi tepkilerin ardından soruşturma başlatıldığını duyurmuş, başsavcılık iki kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat B. ile Sefa Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haberi CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Twitter’dan duyurdu.