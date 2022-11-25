Konya’da hayvanlara işkence edilen barınakta kedileri poşete koymuşlar

Konya’da büyükşehir belediyesine bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin köpeğe elindeki kürekle vurarak öldürdüğü görüntüler infial yaratırken, yavru kedilerin de poşete konarak toplandığı ortaya çıktı.

Görsel: Twitter

Konya Büyükşehir Belediyesi, büyük tepkilerin ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Konya başsavcılığı konuyla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Görüntülerin yayılması sonrası çok sayıda hayvansever barınağın önünde giderek tepkisini göstermişti.

Çiftlik hayvanlarını kurtarma girişimi Angels Farm Sanctuary’nin bugün Instagram’dan paylaştığı videoya göre barınağın önünde hayvan toplama aracını durduran hayvanseverler, arabanın içinde ağzı bağlı poşete konan iki tane yavru kedi buldu.

Tepki toplayan görüntülere göre bir kedi aracın bölmesi açılınca kendiliğinden kurtulurken hayvanseverler diğer kediyi poşetten çıkardı.