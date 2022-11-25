Konya’da köpeğin işkenceyle öldürülmesine dair haberlere erişim engeli

Konya’da büyükşehir belediyesine bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğin kürekle kafasına vurularak öldürülmesine ilişkin haberlere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle erişim engeli getirildi.

Köpeğin öldürüldüğü ana ait görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ‘konyadakatliamvar’ etiketiyle yaşananlara tepki göstermişti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tepkilerin ardından soruşturma başlatıldığını duyurmuş, başsavcılık iki kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Daha sonraysa soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat B. ile Sefa Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) projesi Engelliweb’in bildirdiğine göre cinayete dair haberler ve sosyal medya paylaşımları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle, Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime engellendi ve silinmelerine hükmedildi.