Konya’daki hayvan katliamına altı yıla kadar hapis istemi

Konya’da barınaktaki hayvanlara işkence ederek ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan Murat Bacak ile Sefa Çakmak hakkında, altışar yıla kadar hapis cezası istendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak yerde sürüklediği görüntüler infial yaratmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında sağlık teknisyeni Murat Bacak ve Sefa Çakmak, ‘Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.

DHA’nın aktardığına göre şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Ölen köpek için ‘can dostumuz’ vurgusu yapılan iddianamede şu ifadeler yer aldı: “Barınakta 300’e kadar can dostumuz köpeklerin olay günü parazit aşıları yapılmak üzere kafes dışına çıkarıldığı, aşılamalar yapılırken, bu sırada küpe numarası tespit edilemeyen can dostumuz köpeği şüpheli Sefa Çakmak’ın aparat vasıtasıyla boynundan yakaladığı, diğer şüpheli Murat Bacak’ın da elinde bulunan kürekle defalarca vurmak suretiyle can dostumuz köpeğe işkence edip acımasız ve zalimce muamelede bulunarak ağır yaraladıkları, bilirkişi raporu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerince düzenlenen tutanağa göre zalimce işkenceye maruz bırakılan can dostumuz köpeğin olay tarihinden 1 gün sonra öldüğü tespit edilen Y1765 kulak küpeli olduğu belirlenmiştir.”

Her iki şüpheli hakkında, ‘Bir ev hayvanına veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 6’şar aydan 4’er yıla kadar hapis cezası istendi. Bu cezanın Hayvan Hakları Kanunu’nun ‘suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır’ maddesi gereğince yarı oranında artırılarak 6’şar yıla çıkartılması talep edildi.