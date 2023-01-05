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Yaramazlara biraz batar!

Konya’da hayvanları işkenceyle öldürenlerin tahliyesine savcılıktan itiraz

Konya’daki barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada tahliye edilen iki sanık hakkındaki karara savcılık itiraz etti.

Konya’da hayvanları işkenceyle öldürenlerin tahliyesine savcılıktan itiraz

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak yerde sürüklediği görüntüler infial yaratmıştı. Sağlık teknisyeni Murat Bacak ve Sefa Çakmak, ‘Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan yargılandıkları davada tahliye edilmişti.


AA’nın aktardığına göre Bacak ve Çakmak hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce itirazın değerlendirileceği bildirildi.

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