Konya’da hayvanları işkenceyle öldürenlere tahliye, dava ertelendi

Konya’da köpeğe kürekle vuran barınak çalışanları tahliye edilirken ilgili dava ertelendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak yerde sürüklediği görüntüler infial yaratmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında sağlık teknisyeni Murat Bacak ve Sefa Çakmak, ‘Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Bacak ile Çakmak’ın altı yıla kadar hapsi isteniyor.

Dava, bugünkü duruşmada 20 Ocak’a ertelendi. Bacak ve Çakmak da tahliye edildi.

DHA’nın aktardığına göre Murat Bacak, köpeğin kendi yüzüne doğru saldırdığını iddia etti. Bacak, kürekle köpeğin kendisine yaklaşmasını engellemek için vurduğunu söyledi.

Bacak, şunları dedi: “İlaçlamayı makineyle yapıyoruz. Diğer arkadaşların elinde sopa ve demir vardı. Benim elim boş olunca, köpek bana saldırdı. Direk yüzüme doğru saldırdı. Sefa tutmaya çalıştı. Sonra da olay gerçekleşti. Küreğin uzunluğu nedeniyle bana yaklaşmasını engellemek için vurdum. Kafasına vurmak istemedim. Olaydan önce, iki arkadaşımızı köpek ısırdı. Videonun öncesinde bir kere vurdum. Öncesi olmayınca gözükmüyor. Hayvan bayıldıktan sonra enjeksiyona gitti. Baygındı ve birkaç dakika sonra kendine geldi. Sonra Sefa bana getirdi, ilacını yaptım. Köpek koşarak ayrıldı. Ertesi gün köpeği de gördüm, yaşıyordu. Olayın ardından belimdeki rahatsız nedeniyle üç-dört gün rapor aldım. Keşke köpek beni ısırsaydı da böyle bir olay yaşanmasaydı.”

Sefa Çakmak da köpeğin saldırdığını söyleyerek Murat Bacak’ın korkudan köpeğe vurduğunu dile getirdi.