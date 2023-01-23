‘Mansurcu’ haberleri Fatih Altaylı’yı kızdırdı: Şerefsizler

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk’ün belli bir ismin adaylığını desteklediğine dair haberleri yalanlayarak, bu haberleri yapanlara “Şerefsiz” dedi.

Habertürk yazarı ve program sunusucu Fatih Altaylı. (YouTube)

Habertürk yazarı Altaylı, çalıştığı grubun bir adayı desteklediğine dair haberler hazırlayanlara çıkıştı.

Altaylı, bugünkü köşesinde şunları yazdı: “(Ortak aday için) İsim vermek haddim değil. Çünkü etrafta o kadar çok şerefsiz var ki, ‘Şu iyi aday olur’ desen anında ‘Habertürk bilmem kimi destekliyor’ diye başlıyorlar çamur atmaya. Hele bir de bazıları beni Habertürk’le özdeşleştirdikleri için saçmalık katmerleniyor.”

Aday konusundaki fikrini de yazan Altaylı, şunları kaydetti: “Muhalefet adayının ismi açıklandığı zaman muhalif kesimi bir heyecan dalgası kaplamıyorsa, o aday tam doğru aday değildir. Yani birinci şart heyecan yaratması. Bir diğer önemli konu adayın kişiliği ve toplumdaki karşılığı. (…) İçinize sinen aday bu mudur mevzuu ayrıdır ama kazanma olasılığı en yüksek aday böyle olur. Ama şunu da söylemem lazım. Sayılara baktığınız zaman her muhalif adayın kazanma şansı vardır. Üç aşağı beş yukarı.”

Oda TV’nin ‘Mansurculuk’ haberi

Altaylı’nın bahsettiği türden haberler Oda TV’de yayımlanmışı.

Oda TV, Ciner Grubu’nun, adı cumhurbaşkanlığı adaylığıyla anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı desteklediğine dair haberler çıkmıştı. Bu haberlere Habertürk’ün bir başka yazarı Kübra Par, şöyle yanıt vermişti: “Ortada ne böyle kurumsal bir tavır ne de köşe yazarlarına dikte edilmiş bir telkin söz konusu. Hatta Habertürk yazarları arasında bu konularda bambaşka fikirler beyan edenler var.”

Mansur Yavaş’ın HDP anketleri

Yazılarında sadece Yavaş hakkındaki anketleri paylaştığını kaydeden Par, “Kendi adıma şunu açıkça söyleyebilirim ki; Yavaş’ın adını geçirdiğim yazılarda sadece aylardır kamuoyuna açıklanan anketlere ve Türkiye’nin sağ seçmen ağırlıklı sosyolojisine atıf yapıyorum” demişti.

Kendini Yavaş ideolojisine yakın hissetmediğini belirten Par, “‘Mansurcu’ olmadığım gibi ‘İmamoğlucu’, ‘Kılıçdaroğlucu’ veya ‘Erdoğancı’ da değilim” diye yazmıştı.

Habertürk’te anket yazıları

Yavaş’ın ‘çevresinden’ Par’a, HDP konulu bir bilgi notu aktarılmıştı. Notta HDP seçmeninin Yavaş’a karşı tutumuna ilişkin bir anket paylaşılmıştı. Ankete göre Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı HDP seçmeninden yüzde 60-70 düzeyinde destek görülmüştü. Bu anket daha sonra Fatih Altaylı’nın köşesinde de yayımlanmıştı.