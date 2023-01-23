AKP’li Turan ‘altılı masa’ya ‘Hadi artık’ dedi: Lozan görüşmeleri bile üç ay sürdü

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, henüz cumhurbaşkanı adayını belirlemeyen ‘altılı masa’ya “Lozan görüşmeleri bile üç ay sürmüştü. 10 aydan beri neyi paylaşamıyorsunuz” diye sitem etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimler için 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından, gözler adayını henüz açıklamayan ‘altılı masa’ya çevrildi. ‘Altılı masa’ kurmayları, adayın şubat ortasında kamuoyuna büyük bir etkinlikle açıklanacağını belirtirken AKP’li Turan sürecinden uzamasından şikayetçi oldu.

Çanakkale Biga ilçe başkanlığında gündeme ilişkin konuşan Turan’ın konuya dair açıklaması şöyle:

“Lozan görüşmeleri bile üç ay sürmüştü. 10 aydan beri neyi paylaşamıyorsunuz? Ondan dolayı seçim gelmeden, takvimi kaçırmadan bir ay önce adaylarını açıklamaya devam ediyorum. Ayrıca, İYİ Parti CHP’nin adayını beğenmiyor, CHP İYİ Parti’nin adayını beğenmiyor. Her gün bir kavga ve polemikle başbaşalar.”

CHP’den başörtüsü için özür talebi

Turan, İYİ Parti ve CHP’nin başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi konusunda ‘görüşmeleri kabul etmediğini, ama komisyon çalışmalarına katılmalarının değerli olduğunu’ vurguladı.

Tüm partilerin evet oyuyla başörtüsü ve ‘ailenin korunması düzenlemesi’ni içeren anayasa değişikliği teklifini geçirmek istediklerini dile getiren Turan, CHP’den de bir özür beklediklerini söyledi: “CHP’nin helalleşme iddiasında bulunarak bu konuyu kapatma adımını samimi bulmuyoruz. CHP başörtüsüne ilişkin mutlaka kamuoyundan kurumsal olarak net olarak özür dilemelidir ve böyle bir hatayı bir daha yapmayacaklarını ifade etmelidir.”