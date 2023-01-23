Erdoğan’ın seçim ofisi toplantısına ‘muhalif fikir önderleri’ de katılacakmış

Bazı muhalif ‘fikir önderleri’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bağlı seçim ofisindeki toplantılara katılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. (AA)

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP’nin Ankara’daki ‘Next Level’ adlı binada ‘hiçbir masraftan kaçınmadan’ üst düzey teknolojik imkanlarla bir ofis kurduğunu ve bu ofiste 300 kişilik bir grubun 24 saat çalıştığını yazdı.

Bu seçim ofisinin doğrudan Erdoğan’a bağlı olduğunu ve bizzat ona bilgi verildiğini anlatan Altaylı, “Seçime kadar 17 büyük toplantı ya da buluşma yapacaklar. Burada farklı kesimlerden 300’e yakın fikir önderini cumhurbaşkanıyla bir araya getirmeyi planlıyorlar” diye yazdı.

Altaylı’ya göre bu 300 kişiye yakın fikir önderi arasından toplantılara katılmayı kabul eden muhalifler de yer alacak.