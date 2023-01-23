Tutmayalım AKP’li vekili: Tayyip abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, bir televizyon programında konuşurken ‘kendinden geçti’: “Tayyip abiyi sırtımızda taşımamız lazım. Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım.”

AKP’li Şenel Yediyıldız. (YouTube)

Yediyıldız, TV52’deki programda Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan’ı övgüye boğdu. Yediyıldız’ın bazı ifadeleri özellikle dikkat çekti.

Daha önce kullandığı “Tayyip abiye ihanet etmememiz lazım” sözleri hatırlatılan AKP’li vekil, şunları söyledi:

*O Tayyip abi bizim başımızda ya arkadaş; Türkiye’nin başında. Partinin (AKP) başında. Memleketin başında. Dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla -özür dilerim, kusara bakma- ona kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı yollara sapıyoruz.

*Yani böyle ucuz sebeplerle Tayyip abiye ihanet etmek Türkiye’ye ihanet etmektir, mazlumlara ihanet etmektir.

*Şu an Ukrayna ve Rusya da Tayyip abiden bir şeyler bekliyor. Ve onları yapıyor, biliyorsunuz.

*Daha ne olacak. Biz Tayyip abiyi ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Ya bunları şey olsun diye söylemiyorum ya…

Bu sözleri sarf eden AKP’li Yediyıldız, Meclis’te hiç konuşmamasıyla gündeme gelen 125 milletvekilinden biri.