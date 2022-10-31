2022 biterken 125 milletvekili Meclis’te tek kelime etmemiş: 103’ü AKP’li

ALTAN SANCAR

Türkiye 2023’deki seçimlere hazırlanırken Meclis’te bulunan 125 milletvekili 2022’de genel kurulda hiç konuşmadı. AKP’de bu sayı 103’ü bulurken parti genel başkanları hariç tutulduğunda vekillerin yüzde yüzde 20’si konuşmamış oldu.

Fotoğraf: AA

Meclis’te bugün itibariyle 580 milletvekili var: AKP’nin 286, CHP’nin 134, HDP’nin 56, MHP’nin 48, İYİ Parti’nin 37, TİP’in dört, Demokrat Parti ve Memleket Partisi’nin iki, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi’ninse bir. Bunun yanında beş tane de bağımsız vekil bulunuyor.

Temsil edilen 14 siyasi partinin 10’nun genel başkanı da milletvekili olarak görevli. Bu 10 vekil de çıkarıldığında Meclis’te aktif görevli vekil sayısı 570.

Meclis kayıtlarına göre aktif görevli 570 vekilden 125’i 2022’de Meclis Genel Kurulu’nda hiç konuşmadı. Yani yıl biterken yaklaşık yüzde 22’sinin sesi hiç duyulmadı.

Konuşmayan 125 vekilden 103’ü AKP’li olurken geriye kalan 22 vekil muhalefet partileri ve bağımsızlardan oluştu. CHP’nin altı, HDP’nin beş, MHP’nin altı, İYİ Parti’nin üç vekili hiç konuşmadı. Ayrıca bağımsız iki vekil de konuşmayanlar arasında.

CHP’nin konuşmayan altı vekilinden biri Deniz Baykal’ın gerekçesi ‘rahatsızlığı’ olarak verildi. Öte yandan HDP’nin beş milletvekilinden biri dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanması nedeniyle konuşamayan vekiller arasında.

Öte yandan bazı milletvekilleri 2018’deki yemin töreninin ardından bir daha söz almadı.

Düzeltme: Haberin ilk yayımlandığında yer alan altı milletvekili sehven eklenmiş olup isimleri listeden çıkarılmıştır.

Meclis verilerine göre 2022’de konuşmayan vekillerin isimleri ve son olarak konuştukları tarihler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Abdullah Doğru – Adana – Aralık 2021 Yakup Taş – Adıyaman – Kasım 2021 Muhammed Fatih Toprak – Adıyaman – Nisan 2021 İlknur İnceöz – Aksaray – Yemin Töreni 2018 Yalçın Akdoğan – Ankara – Aralık 2021 Ali İhsan Arslan – Ankara – Yemin Töreni 2018 Barış Aydın – Ankara – Yemin Töreni 2018 Mehmet Naci Bostancı – Ankara – Haziran 2021 Hacı Turan – Ankara – Aralık 2021 Yıldırım Tuğrul Türkeş – Ankara – Yemin Töreni 2018 Fatih Şahin – Ankara – Yemin Töreni 2018 Sena Nur Çelik – Antalya – Aralık 2019 Metin Yavuz – Aydın – Aralık 2021 İsmail Ok – Balıkesir – Şubat 2020 Fetani Battal – Bayburt – Şubat 2020 Fehmi Küpçü -Bolu – Aralık 2021 Yasin Uğur – Burdur – 2020 Bayram Özçelik – Burdur – Katip Üye – Aralık 2021 Efkan Ala – Bursa – Mayıs 2021 Ahmet Kılıç – Bursa – Aralık 2021 Osman Mesten – Bursa – Aralık 2021 Vildan Yılmaz Gürel – Bursa – Aralık 2021 Feyzi Berdibek – Bingöl – Aralık 2020 Vahit Kiler – Bitlis – Haziran 2020 Ayşe Keşir – Düzce – Aralık 2021 Fahri Çakır – Düzce – Aralık 2021 Mehmet Mehdi Eker – Diyarbakır – Kasım 2021 Fatma Aksal – Edirne – Aralık 2021 Selami Altınok – Erzurum – Aralık 2021 Emine Nur Günay – Eskişehir – Aralık 2021 Harun Karacan – Eskişehir – Yemin Töreni 2018 Derya Bakbak – Gaziantep – Aralık 2021 Mehmet Sait Kirazoğlu – Gaziantep – Aralık 2021 Ahmet Uzer – Gaziantep – Aralık 2018 Müslüm Yüksel – Gaziantep – Aralık 2021 Ali Şahin – Gaziantep – Ocak 2021 Cihan Pektaş – Gümüşhane – Aralık 2021 Kadir Aydın – Giresun – Aralık 2021 Sabri Öztürk – Giresun – Aralık 2021 Husret Dinç – Hakkari – Aralık 2020 Hacı Bayram Türkoğlu – Hatay – Aralık 2020 Abdulkadir Özel – Hatay – Ocak 2021 Celalettin Güvenç – Kahramanmaraş – Nisan 2021 Hakkı Köylü – Kastamonu– Temmuz 2018 Mehmet Özhaseki – Kayseri – Yemin Töreni 2018 Selahattin Minsolmaz – Kırklareli – Kasım 2021 Mustafa Kendirli – Kırşehir – Aralık 2021 Mehmet Akif Yılmaz – Kocaeli – Aralık 2021 Tahir Akyürek – Konya – Aralık 2021 Abdullah Ağralı – Konya – Kasım 2021 Gülay Samancı – Konya – Aralık 2021 Mustafa Hilmi Dülger – Kilis – Haziran 2021 Hakan Kahtalı- Malatya– Aralık 2021 Tamer Akkal- Manisa – Aralık 2021 Murat Baybatur – Manisa – Aralık 2021 Mehmet Ali Özkan – Manisa – Temmuz 2020 Cengiz Demirkaya – Mardin – Aralık 2020 Mehmet Emin Şimşek – Muş – Aralık 2020 Mustafa Açıkgöz – Nevşehir – Aralık 2021 Yücel Menekşe – Nevşehir – Aralık 2021 Metin Gündoğdu – Ordu – Haziran 2021 Şenel Yediyıldız – Ordu – Aralık 2021 Muhammed Avcı – Rize – Aralık 2021 Kenan Sofuoğlu – Sakarya – Aralık 2018 Recep Uncuoğlu – Sakarya – Aralık 2020 Ahmet Demircan – Samsun – Şubat 2021 Çiğdem Karaaslan – Samsun – Aralık 2021 Mehmet Habib Soluk – Sivas – Aralık 2021 Osman Ören – Siirt – Aralık 2020 Çiğdem Koncagül – Tekirdağ – Aralık 2021 Özlem Zengin – Tokat – Aralık 2020 Muhammet Balta – Trabzon – Ekim 2021 Adnan Günnar – Trabzon – Aralık 2019 Mehmet Altay – Uşak – Yemin Töreni 2018 Abdulahat Arvas – Van – Aralık 2021 Meliha Akyol – Yalova – Aralık 2021 Ahmet Büyükgümüş -Yalova – Aralık 2021 Polat Türkmen – Zonguldak – Aralık 2021 Ahmet Sami Ceylan – Çorum – Yemin Töreni 2018 Ahmet Mücahit Arınç – İstanbul – Aralık 2021 Mustafa Ataş – İstanbul – Aralık 2020 Aziz Babuşcu – İstanbul – Yemin Töreni 2018 Volkan Bozkır – İstanbul – Kasım 2021 Nurettin Canikli – İstanbul – Aralık 2021 Vedat Demiröz – İstanbul – Yemin Töreni 2018 Fatih Süleyman Denizolgun – İstanbul – Aralık 2021 Müşerref Pervin Tuba Durgut – İstanbul – Haziran 2021 Canan Kalsın – İstanbul – Aralık 2020 Erkan Kandemir – İstanbul – Haziran 2021 Mihrimah Belma Satır – İstanbul – Ekim 2021 Fatma Betül Sayan Kaya – İstanbul – Aralık 2020 Zafer Sırakaya – İstanbul – Aralık 2021 Hasan Turan – İstanbul – Aralık 2021 Ahmet Hamdi Çamlı – İstanbul – Aralık 2021 Şirin Ünal – İstanbul – Aralık 2020 Hulusi Şentürk – İstanbul – Aralık 2021 Ceyda Bölünmez Çankırı – İzmir – Aralık 2021 Hamza Dağ – İzmir – Temmuz 2020 Binali Yıldırım – İzmir– Aralık 2018 Mehmet Ali Cevheri – Şanlıurfa – Aralık 2021 İbrahim Halil Yıldız – Şanlıurfa – Temmuz 2018 Halil Özcan – Şanlıurfa – Aralık 2021 Rizgin Birlik – Şırnak – Aralık 2020

CHP Ahmet Haluk Koç -Ankara – Yemin Töreni 2018 Deniz Baykal – Antalya – Yemin Töreni 2018 (Rahatsızlığı mevcut) Faik Öztrak – Tekirdağ – Aralık 2020 İlhan Kesici -İstanbul – Aralık 2021 Gürsel Tekin – İstanbul – Aralık 2019 Kamil Okyay Sındır – İzmir – Ekim 2021

HDP Berdan Öztürk – Ağrı – Aralık 2021 Feleknas Uca – Batman – Aralık 2021 Semra Güzel – Diyarbakır – Aralık 2020 (Tutuklu) Pero Dundar – Mardin – Aralık 2021 Sıdık Taş – Siirt – Aralık 2021

MHP Muharrem Varlı – Adana – Aralık 2021 Erkan Haberal – Ankara – Aralık 2021 İbrahim Ethem Sedef -Yozgat – Aralık 2021 Memet Bülent Karataş – İstanbul Milletvekili – Aralık 2021 Edip Semih Yalçın – İstanbul – Nisan 2020 İzzet Ulvi Yönter – İstanbul – Aralık 2021

İYİ Parti Koray Aydın – Ankara – Aralık 2021 Lütfü Türkkan – Kocaeli – Temmuz 2021 Ahmet Çelik – İstanbul – Şubat 2020