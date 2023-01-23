İstanbul’da açık artırmayla ev kiralama dönemi

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bazı ev sahipleri ve emlakçıların açık artırma usulüyle konut kiraya vermeye başladığını söyledi.

İstanbul’da konut kira fiyatları ‘uçtu.’ (AA)

BloombergHT’den Cemre Nur Karaca’nın haberine göre ev sahipleri evi kiralamak isteyenlere “İlandaki fiyattan daha yüksek fiyatı veren var” deyip fiyatı yukarıya çekerken, en yüksek fiyatı verene evi kiralıyor.

Konuya değinen İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa’ysa şunları kaydetti:

*Çok yaygın olmamakla birlikte bize de bu konuda şikayetler geliyor. Ev sahipleri ve bazı emlak ofisleri kiracılar arasında rekabeti kızıştırmak için bu sisteme gidiyor. Aslında bir pazarlık usulü gibi uygulanıyor. Serbest piyasada her ürün için bir pazarlık yapılır. Ancak bu durumu kötüye kullanan ve haksız yere fahiş fiyat uygulayan kişileri de şikayet etmek gerekiyor.

*Kiracıyı mağdur eden fahiş fiyat artışı olduğu an cezai uygulama yapılır. Fırsatçılık ve fahiş fiyat cezası uygulanabilir. Kötü niyetle yapılıyorsa, manipülasyon varsa bunların cezası var. Kiralamak isteyenlerin tespit ve şikayet etmeleri gerekiyor. Usulsüzlük durumunda şikayetler Ticaret Bakanlığı’nın il müdürlüklerine iletilebilir.

Kira fiyatları

Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçilemiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) konut kiralarıyla ilgili raporuna göre, yıllık kira artış oranı kasım itibariyle yüzde 168.

Kiraların sert yükselişini durdurmak için iktidarın attığı adımlar da fayda etmiyor. Konut kiralarına getirilen yüzde 25’lik artış sınırı sonrası ilk kira bedelleri daha da yükselmişti.