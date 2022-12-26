İlan sitesi verisi: Kira artışı yıllık yüzde 168

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) konut kiralarıyla ilgili raporuna göre, yıllık kira artış ornı kasımda yüzde 168 oldu.

Ortalama kira yıllık bazda İstanbul’da yüzde 147,7 arttı. (Reuters)

BETAM, ‘sahibinden.com’ sitesinde yer alan verilere göre hazırlanan ‘kiralık konut piyasası görünümü’ raporunu yayımladı.

Rapordan öne çıkan bulgular şöyle:

* Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı kasımda yüzde 168 olurken, ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 67 TL’ye yükseldi.

* Kiralar yıllık bazda İstanbul’da yüzde 147,7, Ankara’da yüzde 150, İzmir’de yüzde 160 arttı. Ortalama kiralık m2 fiyatları İstanbul’da 94,1 TL, Ankara’da 45 TL, İzmir’de 65 TL’ye yükseldi. Enflasyondan arındırılmış kira fiyatları da ülke genelinde ve üç büyükşehirde arttı.

Tablo: BETAM

* Kiralık konut talep göstergesi ekime kıyasla yüzde 19,6 azaldı. Kiralık konut talebi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 yükseldi.

* Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan ‘konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı’ ülke genelinde ve üç büyük ilde azaldı.