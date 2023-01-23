Demirtaş liderlere seslendi: Yakında bir araya geleceğiz, ya içeride ya dışarıda

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘halkın ittifak kurduğunu ancak partilerin kuramadığını’ belirterek liderlere seslendi: “Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!”

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş, Twitter adresinden ortak adayı vurgulayarak şu mesajları paylaştı:

*Üç yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk, olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu, partiler ne yazık ki kuramadı.

*Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?

*Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!

*Neyse ki bu seçimi siyasetçiler değil, halk kazanacak. Ya tam demokrasi, ya mutlak diktatörlük

*Kendi gücünüze güvenin, inanın ve dört ay boyunca enerjiyle çalışın. Kesinlikle kazanacağız.