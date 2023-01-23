Vergi uzmanı, borç yapılandırma paketini tane tane anlattı: Anaparada indirim yok

Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen vergi borcu yapılandırma paketinde olması beklenen detayları vergi uzmanı Abdullah Tolu anlattı.

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Tolu’nun Ekonomim’deki yazısına göre pakette bulunması beklenen maddeler şöyle:

* 31 Aralık 2022 öncesindeki borçlar paketin kapsamında olacak.

* Anaparada indirim olmayacak.

* Yapılandırmada esas alınacak faiz oranı belli değil.

* Kesinleşmiş borçlarını yapılandıranlara, önceki düzenlemelerde olduğu gibi 6, 9, 12 ve 18 taksit ve ikişer ayda bir ödemeli seçenek sunulacak.

* Peşin ödemeyi tercih edenlere yapılandırma kanununa göre hesaplanan faiz tutarından da yüzde 90 indirim yapılacak. İlk iki taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara faizde yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. Taksit katsayıları da uygulanmayak.

* Kesinleşmiş vergi borçlarını bu düzenleme kapsamında yapılandıranların, sadece vergi asıllarıyla kanuna göre hesaplanacak faizi ödemeleri, kalan vergi ziyaı cezası, gecikme faizi, gecikme zammı silinecek.

* Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ve iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları varsa, bunların yüzde 50’sinin hesaplanacak faiziyle ödenmesi halinde, kalan yüzde 50’si ve hesaplanan gecikme zamları da silinecek.

* Ödenmemiş alacak sadece gecikme zammıysa, gecikme zammı yerine kanuna göre hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla, önceki düzenlemelerde olduğu gibi gecikme zammı da silinecek.

Hangi vergi borçları kapsamda?

* Vergiler ve öğrenim kredisi gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na borçlar, belediyelere borçlar, SGK’ya borçlar, Ticaret Bakanlığı’na borçlar, TOBB’a ve diğer birliklere borçlar paketin kapsamında olacak.

* Belli bir tutarın altında kalan borçların silinecek. Bu tutarın 2-3 bin TL civarında olacak.

* Dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler de pakette olacak.

* Vergi mükellefleri açısından kasko sigortası niteliğinde olan matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri olacak.

* 2018, 2019, 2020 ve 2021 için yıllık gelir ve kurumlar vergisiyle KDV ve gelir/kurum stopaj beyanları için matrah ve vergi artırımı yapılabilecek.

* Matrah artırımında bulunan mükelleflerin artırımda bulundukları yıl/yıllara ilişkin devreden zararlarının yüzde 50’si silinecek.

Kayıt altına alınacak

* İşletmede mevcut olduğu halde işletmenin muhasebe kayıtlarında yer almayan yani kayıt dışı kalmış emtia, makine ve teçhizat, demirbaşların işletme kayıtlarına alınmasına imkan verilecek.