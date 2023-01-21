Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen vergi borcu yapılandırma paketinde detaylar ortaya çıktı.

Pakette 18 aydan fazla taksit, matrah düzenlemesi ve belirli tutarın altındaki borçların silinmesi gibi uygulamalar var.

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Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre pakette şunlar yer alıyor:

* 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan borçların tamamı yapılandırılacak.

* Peşin ödemede faizin yüzde 90’ı silinecek.

* Borçlulara 18 aydan fazla taksit imkanı sunulabilir.

* Maliye’ye vergi borçları, adli ve idari cezalar, öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik, nüfus, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezaları, sigorta primlerini kapsayacak.

* Trafik para cezaları ve idari para cezalarında peşin ödemelerde borçta yüzde 25 indirim uygulanacak.

* Belirli tutarın altında olan borçların tamamı silinebilir.

* Matrah artırılacak. Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Matrah artırımıyla geriye dönük beş yıl için matrah artırım oranları ve asgari matrah artırım tutarları belirlenecek. Bunlara göre artırım halinde mükellefler denetimden kurtulacak.

Yeni paketin hazırlıkları devam ediyor. Paketin şubatta Meclis’ten çıkabileceği belirtiliyor.