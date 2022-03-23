Akşam Postası / 23 Mart 2022

Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş, motorininse 1 lira 59 kuruş zamlandı. Yeni fiyatlar gece yarısı pompaya yansıtıldı.

Bakanlık, KKM’nin maliyetini paylaşmadı, ‘Bütçeye yükü sınırlı’ demekle yetindi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin 22 Mart itibariyle 591 milyar TL’ye ulaştığını belirterek, sistemin yabancı paranın mevduat içindeki payını 10 puan azalttığını açıkladı.

Bombalanan tiyatrodaydı: Kulak zarımın patlamadığını çığlıkları duyunca anladım

Rusya’nın 24 Şubat’ta işgal ettiği Ukrayna’nın günlerdir kuşatma altındaki Mariupol kentinde yaşayan öğretmen Mariia Rodionova (27), çoğu çocuk ve kadın yüzlerce sivilin sığındığı tiyatro binasında kalıyordu. O tiyatro, geçen çarşamba 525 kiloluk bir bombanın hedefi oldu.

Türkiye’nin en çok beğenilen sanatçıları: Haluk Levent açık ara önde

MetroPOLL Araştırma, Türkiye’nin en çok beğenilen sanatçılarına dair bir anketin sonucunu açıkladı.

Sözcü: Amaç İBB’yi batırmak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kentte toplu ulaşıma yüzde 50, servislere yüzde 40 zam teklifinin reddedilmesini iktidarın ‘belediyeyi batırma’ çabasına yordu.

Akşener’den ‘Furkan Vakfı’ çıkışı: Mesele dindar olmak değil yandaş olmakmış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’da Furkan Vakfı’nın eylemine sert polis müdahalesiyle ilgili ”Başörtülü olmak Erdoğan’ın bacısı olmak için yetmiyormuş. Mesele dindar olmak değil yandaş olmakmış” dedi.

Ankara Barosu başkanı istifa etti: Kirli siyasete dahil olmayacağım

Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, ‘baronun üzerinden elini çekmemekte ısrarlı kirli siyasete dahil olmayacağını’ vurgulayarak istifa etti.

Sınıfta ‘harem selamlık’ oturma düzeni istemişti: Müdür görevden uzaklaştırıldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda ‘harem selamlık’ oturma düzenine geçilmesine ilişkin talimat göndermesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan müdür görevden uzaklaştırıldı.

Amazon’dan Türkiye’de ilk üs: 1000’den fazla kişiyi işe alacak

Amazon 100 milyon doların üstünde yatırımla Türkiye’de kuracağı ilk lojistik üssünün bu sonbaharda hizmete gireceğini ve ilk yılında 1000’den fazla kişiye istihdam yaratacağını duyurdu.

Taliban, kız öğrencileri okula almadı: Ne giyeceklerine karar verilememiş!

Afganistan’da iktidarı ele geçiren radikal İslamcı Taliban, kız öğrencilerin ortaokul ve liselere dönüşünde yeniden geri adım attı. ‘Henüz ne tür bir üniforma giyeceklerine karar verilmediği’ gerekçesiyle kız öğrenciler okullara alınmadı.

BDDK’dan açığa satışa karşı hamle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yurt dışındaki offshore piyasalarda spekülasyon amaçlayan Türk şirketlere borç verilmemesi için bankaları uyardığı bildirildi.

Kızını istismardan suçlu bulunan babaya indirimsiz 78 yıl hapis

İzmir’de kızına cinsel istismarda bulunmakla suçlanan sanığa 78 yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

AYM yargıda hedef süreyi bakanlığın belirlemesinde sakınca görmedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), yargıda hedef sürenin Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesini öngören kanun maddesinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Başkan, başkan vekili ve dört üye karşı oy kullandı.