Türkiye’nin en çok beğenilen sanatçıları: Haluk Levent açık ara önde

MetroPOLL Araştırma, Türkiye’nin en çok beğenilen sanatçılarına dair bir anketin sonucunu açıkladı.

28 ilden 1535 kişiyle düzenlenen Türkiye’nin Nabzı Mart 2022’nin verilerine göre ilk sırada yüzde 79’la ihtiyaç sahiplerine destek veren Ahbap Derneği’ndeki çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Haluk Levent yer alıyor.

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar anket sonuçlarına dair paylaşımında, derneğin çalışmalarını anımsatarak şu notu düştü: “Metropoll’ün şimdiye kadar yaptığı popülarite-beğeni ölçümlerinde görülen en yüksek değer yüzde 79’la Haluk Levent’e ait.”

Haluk Levent son olarak Migros işçilerinin hak arayışında arabuluculuk rolü oynamıştı.

Zaman zaman toplumsal olaylara ilişkin sağduyulu çıkışlarıyla övgü toplayan Tarkan 60,7’yle ikinci sırada. Tarkan yeni şarkısı ‘Geççek’le dikkat çekmişti.

Üçüncü sırada ‘Minik Serçe’ Sezen Aksu var (yüzde 58,2). Aksu son olarak ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısındaki sözler nedeniyle tehditlere maruz kalmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önce isim vermeden, “Hz. Adem efendimize uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” demiş, ardından “Açıklamalarım Sezen Aksu’ya değildi” diyerek çark etmişti.

Dört ve beşinci sıradaysa komedyenler var. Zaman zaman politik yorumlarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz ve özellikle geçen yaz Akdeniz’deki orman yangınlarında iktidarı eleştiren Şahan Gökbakar.