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Yaramazlara biraz batar!

Migros işçilerinin direnişi zaferle sonuçlandı

Sanatçı Haluk Levent, Migros depo işçileri için sendika ve taşeron firmayla arabulucu olarak görüştüğünü belirterek “Tüm sorunlar çözüldü” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Yüzde 8’lik zamma itiraz ettiği için işten çıkarılan Migros Esenyurt depo işçileri, 18 Şubat’ta Özilhan’ın evinin önüne giderek seslerini duyurmaya çalışmıştı. Birçoğu gözaltına alınmıştı. Ellerine plastik kelepçe takılıp polis otobüsüne bindirilen bir işçinin ağlaması geniş yankı bulmuş; Özilhan’ın sahibi olduğu şirketlere boykot kampanyası başlatılmıştı.


Haluk Levent’in ekibinin, Twitter paylaşımında sanatçının mesajı aktarıldı. Buna göre Levent şunları kaydetti: “Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son dokuz gündür hem sendika hem taşeron firmayla görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık (sekiz saat sürdü) ve tüm sorunlar çözüldü.”

Levent’in ekibi Us Grup ve Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nın (DGD-SEN) detayları duyuracağını bildirdi.

Daha sonra Levent, ekibi aracılığıyla bir tweet daha atarak şunları yazdı: “İşçi kardeşlerimin kararlılığı ve direnişi olmasaydı bu konu çözülemezdi. Ben sadece geçen yıl yaptığım gibi gergin olan tarafları Ahbap’ta buluşturdum. Dokuz gündür konuşuyorduk zaten. Zaferin hakkı sendikanın kararlı tutumudur.”

Sendika: Direnişin kazananı işçiler, halkımız ve dostlarımızdır

Levent’in duyurusundan sonra DGD-SEN’in Twitter üzerinden paylaşılan açıklamasına şu not düşüldü: “Bu direnişin kazananı birliğine ve haklılığına inanmış Migros Esenyurt depo işçileri ve her türlü yaratıcı dayanışmayı sergileyen halkımız ve dostlarımızdır.”

Sendika işten atılan tüm işçilerin geri alınması, ücret artışı, prim ödemeleri, işçi sağlığı, iş güvenliği sorunlarında mutabakata varıldığını duyurup detayların sonra açıklanacağını bildirdi.

DGD-SEN, ‘olağanüstü gayreti’ için Levent’e teşekkür etti.

Us Grup’un Twitter üzerinden paylaşılan açıklamasında ise görüşmelerin çalışanların işe dönme kararıyla sonuçlandığı kaydedildi. Söz konusu tweet’i Migros Türkiye hesabı da alıntılayarak ‘duyarlı yaklaşım gösteren herkes’e teşekkür edildi.

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