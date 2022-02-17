Migros işçilerinden patronun villasına çıkarma: Evime ekmek götüremiyorum

Yüzde 8’lik zamma itiraz ettiği için işten çıkarılan Migros Esenyurt depo işçileri, Migros’un patronu Tuncay Özilhan’ın evinin önünde eylem yapma kararı aldı.

Cuma günü saat 14:00’te eyleme başlayacak işçiler “Yarın bizim geri dönüşümüz yok. Bizi dövseler de kafamızı kırsalar da oradan ayrılmayacağız” dedi.

Fotoğraf: DGD-Sen

Kasa kilitleme çağrısı

Esenyurt’taki depo önünde açıklama yapan işçiler tüm İstanbul halkını patronları Özilhan’ın villası önüne davet etti: “Verdiği asgari ücretle geçinemediğimizi söylemimize rağmen bizi dinlemediler. Hala bir muhatap bulamıyoruz. Evimize ekmek götürmemiz lazım. Eve ekmek götürecek gücümüz kalmadı. Bizi sefalete sürükleyen zamma hayır diyoruz ve biran önce işimize geri dönmek istiyoruz. Taleplerimizin kabul edilmesini istiyoruz. Çok büyük bir şey istemiyoruz.”

İşçiler ayrıca tüm Türkiye’yi kasa kilitlemeye de davet etti: “Evime ekmek götüremiyorum. Tüm Türkiye’den rica ediyorum Migros marketlerde kasa kilitleme eylemi yapsınlar. Kasa kitleme dediğimiz olay şu; alış veriş yapıyorsunuz arabalarla, hepsini kasadan geçiriyorsunuz, en son ‘Ben almıyorum’ diyerek ürünleri geri bırakıyorsunuz.”

📢 Yarın 14.00’te İstanbul halkını Tuncay Özilhan’ın evininin önüne, diğer illerdeki herkesi de Migros mağazalarında kasaları kilitlemeye çağırıyoruz.



“Yarın bizim geri dönüşümüz yok. Bizi dövseler de kafamızı kırsalar da oradan ayrılmayacağız!”#MigrosBoykot #MigrosaGitmiyorum pic.twitter.com/yNtQARGJO6 — DGD-SEN (@DGDSEN) February 17, 2022

Ne olmuştu?

Migros’un Esenyurt’taki Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçi, yüzde 8’lik ücret artışına “Sefalet zammı” diyerek iş bırakmış, eylemlerinin yedinci gününde de işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılmadan önceki gün çevik kuvvet ekibi TOMA’larla depoya giderek işçileri gözaltına almıştı.

İşten çıkarılan işçilerden Bekir Gök, Diken’e konuştuğunda şöyle demişti: “Geçen sene asgari ücretle geçinebiliyorduk fakat bu sene yeni yapılan asgari ücret zammından sonra her şey yüzde 200 arttığı için artık geçinemez hale geldik.“

İşçiler ayrıca saat başı ücretlerinde 4 lira artış da istemişti. Migros işçisi Azad konuyla ilgili şunları söylemişti: “Biz yapılan işin ağırlık boyutu olduğu için hak edilen işin karşılığının saati 23 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Yaptığımız iş ağır iş. Onun karşılığında alınacak ücret 19 lira değil. İnsanlar ağırlık çekiyor, yük kaldırıyor, normal başka yerlerde teknolojik aletler kullanılıyor. Ama bizde o yok, bedenimizle yapıyoruz. Haklıyız bu konuda. Asıl nokta bu.“

Migros, yoğun tepki ve boykot çağrılarının ardından şu açıklamayı yapmıştı: “Dağıtım operasyonlarının günlerce kesintiye uğramasına ve gıda tedarik zincirinin kırılmasına yol açan eylemcilerle, arzu edilen en son şey olsa da mecburi olarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştır. Bu çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu önemle belirtmek isteriz.”