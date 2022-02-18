Patronun evine giden Migros işçilerine polis ablukası: 4 lira için yapılır mı bu?

Yüzde 8’lik zamma itiraz ettiği için işten çıkarılan Migros Esenyurt depo işçileri patron Tuncay Özilhan’ın evinin önüne giderek seslerini duyurmaya çalıştı. Ancak işçilerin birçoğu ters kelepçeyle gözaltına alındı.

İşçilerden birisi yapılanlara “Ben hastayım, dört çocuğum var. Kiramı ödeyemiyorum. 4 lira ekmek parası istedim diye bu mu yapılır? Ayıp ya” diye isyan etti.

Fotoğraf: DGD-Sen

Özilhan’ın villası önünde toplanan Migros çalışanları “İşçiler burada, Özilhan nerede?” diye slogan attı.

Tuncay Özilhan’ın villasının önünde gözaltına alınıyoruz.



Kafamızı da kırsalar vazgeçmeyeceğiz, yine geleceğiz. Migros haklarımızı verene kadar direneceğiz. Polis ablukası içinden ellerimizi tüm işçi ve emekçilere sallıyoruz, sesimiz olun!#MigrosHepimizeDüşman pic.twitter.com/jA7UrKqERF — DGD-SEN (@DGDSEN) February 18, 2022

Asgari ücretle geçinemeyen işçileri saat başı ücretlerinin sadece 4 lira artırılmasını ve görevlerine iade edilmeyi istiyor.

Bu taleplerini patronun evi önünde de dile getirmek isteyen işçiler önce polis ablukasına, sonra ters kelepçelenerek gözaltına alındı.

Tuncay Özilhan’ın evinin önünde yüzlerce polis tarafından gözaltına alınıyoruz.



Biz sadece saatlik 1 ekmek parası zam isteyen, işini geri isteyen Migros depo işçileriyiz. Herkesi sesimiz olmaya, Migros’a karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.#MigrosHepimizeDüşman pic.twitter.com/qSvlWwzdqo — DGD-SEN (@DGDSEN) February 18, 2022

Polisin müdahalesinden sonra konuşan bir Migros işçisi şunları söyledi: “600 polis 150 arkadaşımız ters kelepçeyle gözaltına aldı. Çalışma Bakanlığına sesleniyorum. Neredesiniz? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Sesimizi duyun! Gelin buraya, yeter artık! Ben hastayım, dört çocuğum var. Kiramı ödeyemiyorum. 4 lira ekmek parası istedim diye bu mu yapılır? Ayıp ya.”

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin aktardığına göre işçiler ifadelerin alınmasının ardından serbest bırakılacak.

Migros depo işçilerinin emniyet ifadeleri alınmaya başladı. Savcılık talimatının ikmalen olduğunu öğrendik. İşçiler, ifadelerin alınması ardından serbest bırakılacaklar. #MigrosaGitmiyorum — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) February 18, 2022

Ne olmuştu?

Migros’un Esenyurt’taki Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçi, yüzde 8’lik ücret artışına “Sefalet zammı” diyerek iş bırakmış, eylemlerinin yedinci gününde de işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılmadan önceki gün çevik kuvvet ekibi TOMA’larla depoya giderek işçileri gözaltına almıştı.

İşten çıkarılan işçilerden Bekir Gök, Diken’e konuştuğunda şöyle demişti: “Geçen sene asgari ücretle geçinebiliyorduk fakat bu sene yeni yapılan asgari ücret zammından sonra her şey yüzde 200 arttığı için artık geçinemez hale geldik.“

İşçiler ayrıca saat başı ücretlerinde 4 lira artış da istemişti. Migros işçisi Azad konuyla ilgili şunları söylemişti: “Biz yapılan işin ağırlık boyutu olduğu için hak edilen işin karşılığının saati 23 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Yaptığımız iş ağır iş. Onun karşılığında alınacak ücret 19 lira değil. İnsanlar ağırlık çekiyor, yük kaldırıyor, normal başka yerlerde teknolojik aletler kullanılıyor. Ama bizde o yok, bedenimizle yapıyoruz. Haklıyız bu konuda. Asıl nokta bu.“

Migros, yoğun tepki ve boykot çağrılarının ardından şu açıklamayı yapmıştı: “Dağıtım operasyonlarının günlerce kesintiye uğramasına ve gıda tedarik zincirinin kırılmasına yol açan eylemcilerle, arzu edilen en son şey olsa da mecburi olarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştır. Bu çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu önemle belirtmek isteriz.”