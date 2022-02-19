İşçilerin kararlılığı bakanlığı harekete geçirdi: Migros’a soruşturma başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Yüzde 8’lik zamma itiraz ettiği için işten çıkarılan Migros Esenyurt depo işçileri, dün patron Tuncay Özilhan’ın evinin önüne giderek seslerini duyurmaya çalışmıştı. Birçoğu gözaltına alınmıştı.

Gözaltılar sonrası sosyal medyada on binlerce kullanıcı, polis aracındaki kelepçeli ve gözü yaşlı haliyle direnişin sembolü haline gelen işçi Gülabi Aksu’nun görüntüsünü paylaşıp Migros ve Özilhan’ın diğer şirketlerine boykot çağrısı yapıyor.

Fotoğraf: DGD-Sen

Haftalardır seslerini duyurmaya çalışan işçilerinin sesini yetkililer ancak bugün duyabildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili olarak soruşturma başlattıklarını duyurdu. Bilgin, hiçbir işçinin, emekçinin mağdur edilmesine göz yummayacaklarını belirtti.

Ne olmuştu?

Migros’un Esenyurt’taki Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçi, yüzde 8’lik ücret artışına “Sefalet zammı” diyerek iş bırakmış, eylemlerinin yedinci gününde de işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılmadan önceki gün çevik kuvvet ekibi TOMA’larla depoya giderek işçileri gözaltına almıştı.

İşten çıkarılan işçilerden Bekir Gök, Diken’e konuştuğunda şöyle demişti: “Geçen sene asgari ücretle geçinebiliyorduk fakat bu sene yeni yapılan asgari ücret zammından sonra her şey yüzde 200 arttığı için artık geçinemez hale geldik.“

İşçiler ayrıca saat başı ücretlerinde 4 lira artış da istemişti. Migros işçisi Azad konuyla ilgili şunları söylemişti: “Biz yapılan işin ağırlık boyutu olduğu için hak edilen işin karşılığının saati 23 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Yaptığımız iş ağır iş. Onun karşılığında alınacak ücret 19 lira değil. İnsanlar ağırlık çekiyor, yük kaldırıyor, normal başka yerlerde teknolojik aletler kullanılıyor. Ama bizde o yok, bedenimizle yapıyoruz. Haklıyız bu konuda. Asıl nokta bu.“

Migros, yoğun tepki ve boykot çağrılarının ardından şu açıklamayı yapmıştı: “Dağıtım operasyonlarının günlerce kesintiye uğramasına ve gıda tedarik zincirinin kırılmasına yol açan eylemcilerle, arzu edilen en son şey olsa da mecburi olarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştır. Bu çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu önemle belirtmek isteriz.”

Direnişi sürdüren işçiler son olarak patron Tuncay Özilhan’ın evinin önünde eylem yapmak istemiş, ancak birçoğu ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı.