O fotoğraf hafızalara kazındı: Twitter’ın gündemi Migros’a boykot

Yüzde 8’lik ‘sefalet zammı’na karşı çıktığı için işten çıkarıldıktan sonra patron Tuncay Özilhan’ın evinin önüne giderek sesini duyurmaya çalışan Migros işçilerinin gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Fotoğraf: DGD-Sen

On binlerce kullanıcı sosyal medya hesabından direnişin sembolü haline gelen işçi Gülabi Aksu’nun kelepçeli fotoğrafını paylaşıp Migros ve Özilhan’ın diğer şirketlerine boykot çağrısı yapıyor.

[ TTs TR🇹🇷 13:58 ]

"Hamza Hamzaoğlu" has entered the Top Trends => 🔟 pic.twitter.com/DjaSMvlwi3 — 50trends Turkey (@50trends_tr) February 19, 2022

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

HÂLÂ MİGROS'A GİDİYOR MUSUNUZ?



Sırf, şu emekçiye bu gözyaşlarını döktüren bir insanın dükkanına adım atan, o gözyaşına, o sömürüye ve o ahlaksız patron kibrine destek eriyor demektir.



Bir sürü alternatifi var.#MigrosaGitmiyorum #MigrosaBoykot pic.twitter.com/U0LuPALPnK — Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) February 18, 2022

Sadece Migros Depo işçilerinin değil, genel olarak hayatını çalışarak kazanan hemen herkesin yerden göğe isyanının 2 dakikalık özeti.



“Biz size milyonlar kazandırıyoruz ama ben ellerimle depoya yerleştirdiğim ürünleri gidip de marketten alamıyorum.”#MigrosaGitmiyorum

👇🏽 https://t.co/rd3Ti8DE2m — Sera Kadıgil (@serakadigil) February 18, 2022

#MigrosBoykot’la başlar bu markalarla devam ederiz di mi; ederiz ederiz . pic.twitter.com/YgwHhQtcM2 — figen şakacı (@fsakaci) February 18, 2022

Ne kadar şirketin varsa hepsini boykot ediyoruz. Biri markalarından güzel bir görsel yapsa da yaysak? #MigrosBoykot https://t.co/eBuZSQttvY — Can Candan (@yunusunbabasi) February 18, 2022

Utanç hanenize yazın bunu Tuncay Özilhan…

Acımızdan ölsek o Migroslara Macrolara adım atmayacağız, sen de bunu böyle bil. Efes de içmeyeceğiz. Ne kadar şirketin varsa hepsi boykot… https://t.co/VdQQCEu5nG — Birhan Keskin (@birhankeskin) February 18, 2022

İşçi düşmanı #MigrosBoykot, emekçiler tüm haklarına kavuşana kadar mücadele ve dayanışma!



Saray'ın ve patronların el ele yarattığı bu yoksulluk düzenini emeğin gücüyle değiştireceğiz. — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) February 18, 2022

Siz bizim işçi yoldaşlarımızı üzdünüz, biz de sizi üzeceğiz. Keşke diyeceksiniz keşke saat başı 4 değil 6 vereydim de böyle olmasaydı.

2 üzeri 257 kere üzülün dilerim.#AnadoluGrubuBoykot#MigrosBoykot https://t.co/6pQRp6QtpU — Ayşen Şahin (@temcikterelelli) February 18, 2022

#Migros işçilerine istedikleri zam oranı verilmezse , Anadolu grubu ( Efes Pilsen ) ürünlerinde kısıtlamaya gideriz. TTBP olarak Hakkını arayanın her zaman yanında olacağız.#MigrosBoykot TÜRKİYE TEKEL BAYİLERİ PLATFORMU pic.twitter.com/FOaM8WDPgd — Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) February 18, 2022

257 depo sorumlusu işçiyi işten çıkaran Migros'a#migrosboykot pic.twitter.com/weLtlO6QhI — Cemile Taşdemir (@tasdemir_cemile) February 14, 2022

Kimse bir hafta on güne kalmaz tepkiler söner diye düşünmesin diye sık sık hatırlatmalı#MigrosBoykot — murathan mungan (@mungan_murathan) February 18, 2022

Her yerdeyiz Özilhan. Depolarının önünde, marketlerinin içinde, şirket merkezlerinin önünde, evinin kapısında ve hatta basketbol kulübünün maçında stadlarda. Etrafın sarılı. İşçilerin hakkını vereceksin. #MigrosBoykot https://t.co/CJw6EnJlpB — Ezgi Ertürk (@etrkezgi) February 16, 2022

Sıkı bir migros müşterisi olarak kendi adıma alışverişi ve selamı kestim. Elimden şimdilik bu geliyor. Siz de gerekeni yapın artık. #MigrosaGitmiyorum — Atilla Taş (@AtillaTasNet) February 19, 2022

TÜSİAD eski başkanı #tuncayoezilhan Migros mağduriyetini telafi edene kadar lütfen kararlı davranın ve yayın #MigrosBoykot — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) February 19, 2022

Bir daha Migros'un kapısından içeriye adım atmayacak milyonlar olduğunun farkında mısınız @Migros_Turkiye ? İşçiye ters kelepçe nedir?!? — çiğdem dalay (@zcigdemdalay) February 18, 2022

Böyle baş döndürücü gündemde gözden kaçmasın ben hala işçi düşmanı tavrını sürdüren @Migros_Turkiye ve @yemeksepeti e bir tek sipariş vermedim, 1 liralık alışveriş yapmadım, sen de #AklındaysaSiparisVerme — Metin Uca (@MetinUca) February 18, 2022

#MigrosBoykot @Migros_Turkiye konuyla ilgili açıklamanızı biliyorum. Sakın gönderimin altına eklemeyin!!!Bu işçilere zulmetmeyi bırakın, taleplerini derhal karşılayın. pic.twitter.com/5aB5nRpYl1 — irfan değirmenci (@degirmencirfan) February 18, 2022

Adı Gülabi Aksu.

Migros depo işçisi.

Hasta kızını hasteneye götürecekti, hakkını isteyecekti.

Gözaltına alındı, ellerine plastik kelepçe takıldı.

Polis aracında götürülürken gözlerinden yaşlar aktı.

Bakabiliyorsanız, bakın gözlerine…https://t.co/o8bQCHj3Qy pic.twitter.com/bN46DmNYVo — Izzet Capa (@izzetcapa) February 18, 2022

Migros işçileri haklı talepleri nedeniyle gözaltına alındı. #MigrosYanlıstanDönsün — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) February 18, 2022

Hissedebiliyor musun?



Gülabi Aksu

2 küçük çocuğu var.

Migros deposunda temizlikçi

Saatine 4 lira zam istedi, kovuldu.

Patronuna seslenirken plastik kelepçe takıldı.

Gözyaşını silemedi.



Hep böyle mi olacak?

Fakir, fakir kalıp susacak,

zengin para ve güce tapınmaya devam edecek‼️ pic.twitter.com/ONjWjiREHF — Ekrem Açıkel (@ekremacikel) February 19, 2022

Ne olmuştu?

Migros’un Esenyurt’taki Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçi, yüzde 8’lik ücret artışına “Sefalet zammı” diyerek iş bırakmış, eylemlerinin yedinci gününde de işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılmadan önceki gün çevik kuvvet ekibi TOMA’larla depoya giderek işçileri gözaltına almıştı.

İşten çıkarılan işçilerden Bekir Gök, Diken’e konuştuğunda şöyle demişti: “Geçen sene asgari ücretle geçinebiliyorduk fakat bu sene yeni yapılan asgari ücret zammından sonra her şey yüzde 200 arttığı için artık geçinemez hale geldik.“

İşçiler ayrıca saat başı ücretlerinde 4 lira artış da istemişti. Migros işçisi Azad konuyla ilgili şunları söylemişti: “Biz yapılan işin ağırlık boyutu olduğu için hak edilen işin karşılığının saati 23 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Yaptığımız iş ağır iş. Onun karşılığında alınacak ücret 19 lira değil. İnsanlar ağırlık çekiyor, yük kaldırıyor, normal başka yerlerde teknolojik aletler kullanılıyor. Ama bizde o yok, bedenimizle yapıyoruz. Haklıyız bu konuda. Asıl nokta bu.“

Migros, yoğun tepki ve boykot çağrılarının ardından şu açıklamayı yapmıştı: “Dağıtım operasyonlarının günlerce kesintiye uğramasına ve gıda tedarik zincirinin kırılmasına yol açan eylemcilerle, arzu edilen en son şey olsa da mecburi olarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştır. Bu çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu önemle belirtmek isteriz.”