Emniyet: Kelepçeli görüntü bizleri derinden üzdü; inceleme başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Migros çalışanlarının eylemindeki kelepçeli görüntü nedeniyle inceleme başlatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: DGD-Sen

Yüzde 8’lik zamma itiraz ettiği için işten çıkarılan Migros Esenyurt depo işçileri, 18 Şubat’ta patron Tuncay Özilhan’ın evinin önüne giderek seslerini duyurmaya çalışmıştı. Birçoğu gözaltına alınmıştı. Ellerine plastik kelepçe takılıp polis otobüsüne bindirilen bir işçinin ağlaması geniş yankı bulmuştu.

Emniyetin açıklamasında, Migros depo çalışanlarının eylemlerinin devam ettiği, bazı eylemlerin basın açıklaması yapılabilecek yerlerde olmamasına rağmen engellenmediği belirtildi.

Açıklamada, Beykoz ilçesinde 18 Şubat’ta Hidiv Kasrı Caddesi’ndeki özel mülkiyetli bina önünde basın açıklaması yapılacağı duyurusu üzerine daha önceki etkinliklerde olduğu gibi tedbir alındığı ifade edildi.

Belirtilen yerde yaklaşık 80 kişilik eylemci grupla yapılan müzakerelerde, buranın özel ikamet alanı ve ana cadde üzerinde olduğu, basın açıklaması yapılacak yerlerden olmadığı, çevrede ikamet eden vatandaşların asayiş ve huzuruyla trafik güvenliğini tehlikeye düşüreceğinin defaten ifade edildiği kaydedildi.

‘Grubun ısrarla burada basın açıklaması yapmak talebi üzerine’, müzakere edilerek açıklamaya müsaade edildiği belirtildi.

Emniyetin açıklamasında, gruptaki birçok kişi ayrı ayrı basına yönelik açıklamalar yapmış, toplu olarak sloganlar ve alkışlar eşliğinde eyleme devam etmiş olduğu halde müdahalede bulunulmadığı aktarıldı.

AA’nın aktardığına göre basın açıklaması saat 14:40 sıralarında tamamlanmasına ve gerekli uyarılar yapılmasına rağmen bulundukları yerden ayrılmayan grubun, defalarca ikaz edildiği ancak yoğun slogan ve alkışlarla protesto gösterisinin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Tüm uyarı ve ikazlar sonucunda geç saatlere kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade eden gruba, konunun 2911 sayılı kanunda tanımını bulan izinsiz toplanmaya dönüştüğü bildirilmesine rağmen olumlu yanıt alınamamıştır. Yapılan müzakere çabalarından sonuç alınamaması üzerine ses yayın araçlarıyla ikazlar yenilenmiş, uzun bir süre beklenmiş ve saat 15:45 sıralarında uyarı ve ikazlara aldırmadan eylemlerine ısrarla devam eden 68 şahıs yakalanmış, direniş gösteren şahısların bir kısmının yakalanma işlemi kelepçelenmek suretiyle gerçekleşmiştir. Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır. 2911 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapılan şahıslar ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştır.”