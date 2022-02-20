Diken

Yaramazlara biraz batar!

Migros işçileri yeniden Özilhan’ın villasının önüne gidecek

Marketin sahibi Tuncay Özilhan’ı evinin önünde protesto ettikleri için gözaltına alınan Migros Esenyurt depo işçileri, eylemlerine aynı yerden devam edecek.

Fotoğraf: DGD-Sen

Yüzde 8’lik zamma itiraz ettiği için işten çıkarılan Migros Esenyurt depo işçileri, 18 Şubat’ta Özilhan’ın evinin önüne giderek seslerini duyurmaya çalışmıştı. Birçoğu gözaltına alınmıştı. Ellerine plastik kelepçe takılıp polis otobüsüne bindirilen bir işçinin ağlaması geniş yankı bulmuş; Özilhan’ın sahibi olduğu şirketlere boykot kampanyası başlatılmıştı.


Depo, Liman, Tersane ve Deniz işçileri Sendikası (DGD-SEN), Twitter hesabı üzerinden eylemin yarın yapılacağını duyurdu.

“Bize ekmek yoksa sana da huzur yok Özilhan” diye yazan sendika, şunları kaydetti: “Yeniden Tuncay Özilhan’ın villasının önünde olacağız, taleplerimiz karşılanana kadar vazgeçmeyeceğiz. Tüm İstanbul halkını Tuncay Özilhan’ın villasının önüne davet ediyoruz.”

Emniyet: Kelepçeli görüntü bizleri derinden üzdü; inceleme başlatıldı

İşçilerin kararlılığı bakanlığı harekete geçirdi: Migros’a soruşturma başlatıldı

O fotoğraf hafızalara kazındı: Twitter’ın gündemi Migros’a boykot

Patronun evine giden Migros işçilerine polis ablukası: 4 lira için yapılır mı bu?

250 çalışanın işine son veren Migros, işçileri suçladı: Koşulları uygun bulanlara kapımız açık

Migros işçileri: İş kazasında hastane önüne bırakıp gittiler, cebimizde 5 kuruş yok

Migros işçilerinden ‘sefalet zammı’ eylemi: Patronun gönderdiği sendikacı kovuldu

Migros işçilerinden patronun villasına çıkarma: Evime ekmek götüremiyorum

SON HABERLER

‘Yapmak’la yıkıyoruz!

‘Yapmak’ fiili, bir şey yapmanın, düşünmenin, ifade etmenin, sağlam bir cümle kurmanın, iyi bir yazı yazmanın yerine geçiyor, bunları sağlayan şey sanılıyor.