Migros işçileri yeniden Özilhan’ın villasının önüne gidecek

Marketin sahibi Tuncay Özilhan’ı evinin önünde protesto ettikleri için gözaltına alınan Migros Esenyurt depo işçileri, eylemlerine aynı yerden devam edecek.

Fotoğraf: DGD-Sen

Yüzde 8’lik zamma itiraz ettiği için işten çıkarılan Migros Esenyurt depo işçileri, 18 Şubat’ta Özilhan’ın evinin önüne giderek seslerini duyurmaya çalışmıştı. Birçoğu gözaltına alınmıştı. Ellerine plastik kelepçe takılıp polis otobüsüne bindirilen bir işçinin ağlaması geniş yankı bulmuş; Özilhan’ın sahibi olduğu şirketlere boykot kampanyası başlatılmıştı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz işçileri Sendikası (DGD-SEN), Twitter hesabı üzerinden eylemin yarın yapılacağını duyurdu.

“Bize ekmek yoksa sana da huzur yok Özilhan” diye yazan sendika, şunları kaydetti: “Yeniden Tuncay Özilhan’ın villasının önünde olacağız, taleplerimiz karşılanana kadar vazgeçmeyeceğiz. Tüm İstanbul halkını Tuncay Özilhan’ın villasının önüne davet ediyoruz.”