Taliban, kız öğrencileri okula almadı: Ne giyeceklerine karar verilememiş!

Afganistan’da iktidarı ele geçiren radikal İslamcı Taliban, kız öğrencilerin ortaokul ve liselere dönüşünde yeniden geri adım attı. ‘Henüz ne tür bir üniforma giyeceklerine karar verilmediği’ gerekçesiyle kız öğrenciler okullara alınmadı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Taliban’ın ağustosta iktidarı ele geçirdiği Afganistan’da aylar süren yasaklar ardından okullar bugün yeniden açılacaktı.

Fakat ‘eğitim bakanlığı’ aniden kız öğrencilerin gittiği orta öğrenim kurumlarının kapalı kalacağını açıklayarak öğrencileri kapıdan çevirdi.

Bir çok öğrenci karar açıklanmadan önce, okula döneceği için heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatmıştı.

Açıklamada okulların, kız öğrenciler için ‘şeriata ve Afgan geleneklerine uygun’ bir üniforma tasarlanacağına karar verildikten sonra yeniden açılacağı söylendi.

Okulların açılması kararından son anda geri dönülmesi öğrencileri üzerken aileleri öfkelendirdi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir veli şok geçirdiğini ve göz yaşlarına boğulduğunu anlattı: “Kızıma bir şey olursa, Taliban’ı affetmeyeceğim.”