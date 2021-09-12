‘Ilımlı’ Taliban: Karma eğitim en yakın zamanda sona erecek

Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Şeyh Abdulbaki Hakkani, üniversitelerdeki karma eğitim sisteminin en yakın zamanda sona ereceğini söyledi.

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ABD’nin Afganistan’dan askerlerini çekmesiyle beraber Radikal İslamcı Taliban hızlı bir şekilde ilerlemiş ve başkent Kabil dahil birçok vilayeti ele geçirmişti.

AA’nın aktardığı Kabil’deki basın toplantısında Hakkani, ‘karma eğitim sisteminin, İslami ve milli değerlere aykırı olduğunu’ savundu.

Yer imkanı olan üniversitelerde yeni dönemde kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı binalarda eğitim göreceğini belirten Hakkani, bina imkanı olmayan üniversitelerde ise kız ve erkek öğrencilerin farklı saatlerde okula gelip ders göreceğini ifade etti.

Kadın öğretmen bulunmazsa erkekler perde arkasından ders anlatacak

Hakkani, ‘kız öğrencilere kadın hocaların, erkek öğrencilere de erkek hocaların ders vereceğini, yeterli kadın hoca bulunmadığı takdirde erkek hocaların perde arkasından kız öğrencilere ders verebileceğini’ söyledi.

Hakkani, “Bu koşullar altında kızların eğitimlerini sürdürmesine engel bulunmayacaktır. Hatta kızlar sadece lisans değil, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de devam ettirebilirler. Önemli olan, kız öğrencilerin örtünmeye riayet etmesi” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta özel üniversitelerin eğitime başladığını aktaran Hakkani, yakında devlet üniversitelerinde de derslerin başlayacağını duyurdu.

Bakan vekili ayrıca, geçmişte eğitimden mahrum kalan Taliban üyelerine ‘özel ilgi’ gösterileceğini dile getirdi.

Hakkani, eğitim alanında dünya ülkeleriyle işbirliği yapacakları iddiasını da sözlerine ekledi.