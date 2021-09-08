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Yaramazlara biraz batar!

‘Ilımlı’ Taliban’da son durum: Kabil’de beş gazeteci tutuklandı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de günlük yayımlanan Etilaatroz gazetesinin genel yayın yönetmeni Zaki Daryabi, kuruma bağlı beş gazetecinin Taliban yönetimince tutuklandığını bildirdi.

Fotoğraf: Tolo News

Afgan medya kuruluşu Tolo News’in aktardığı bilgilere göre, ABD ve NATO’nun çekilmesinden sonra ülkede kontrolü ele geçiren radikal İslamcı Taliban, medya kuruluşlarına baskıyı artırıyor.


20 yıl önce iktidarda olduğu dönemde birçok gazetecinin öldürüldüğü ve tehdit edildiği bir ortamda televizyonu ve eğlenceyi de yasaklayan Taliban yetkilileri, bu defaki gelişlerinde ‘değişim geçirdikleri’ yönünde bazı ifadeler kullanmıştı. Ancak bu söylemlerin geçerli olmadığı farklı uygulamalarla gözler önüne seriliyor. Bunun ne bariz örneklerinden biriyse geçen günlerde kadınların hakları için yürüyüş yaptığı sıradaki doğru ateş açılması ve kırbaçla müdahale edilmesi olmuştu.

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