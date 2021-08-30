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Yaramazlara biraz batar!

ABD Merkez Kuvvetler komutanı: Afganistan’dan çekilme süreci tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanlığı’nın tavsiyesine uyarak Afganistan’daki tahliye sürecini 31 Ağustos’tan sonraya uzatmama kararı almıştı.


Orgeneral Mckenzie, ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık işgalinin tamamlandığını duyurmak üzere, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby’le kameraların karşısına geçti

AA’nın aktardığına göre McKenzie, şunları kaydetti: “Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan’dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos’ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29’da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan’ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor.”

Ne olmuştu?

29 Şubat 2020’de ABD yönetimi Katar’ın başkenti Doha’da Radikal İslamcı örgüt Taliban’la yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan’dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021’de ABD başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül’ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Başkent Kabil’i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

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